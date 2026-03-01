自由電子報
娛樂 日韓

（影）機場影片流出！ALD1金虔佑撞隊友挨轟 人品爭議再起

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國選秀男團ALPHA DRIVE ONE（ALD1）今（1）原本準備飛往海外參加Concept Korea活動，沒想到在仁川機場的一段影片，讓成員金虔佑（김건우）再度站上風口浪尖。

金虔佑（右）為拍照，直接用右手推隊友李相沅（右二），挨轟超沒禮貌。（翻攝自YouTube）金虔佑（右）為拍照，直接用右手推隊友李相沅（右二），挨轟超沒禮貌。（翻攝自YouTube）

影片約1分41秒左右，金虔佑被拍到直接用右手撞向隊友李相沅，對方明顯重心不穩，幾乎跌倒，更讓網友炸鍋的是，撞完之後，他甚至連回頭確認都沒有。

影片曝光後，韓網與社群瞬間洗版，有人酸：「正常不是會說『大家往旁邊站一下』嗎？到底誰會直接用推的？」也有人直言：「這咖真的該有自知之明退團。」更有人替李相沅抱不平：「他差點跌倒欸！」質疑聲浪幾乎一面倒。

金虔佑（右）推完隊友李相沅（右二）後，裝沒事向韓媒打招呼。（翻攝自YouTube）金虔佑（右）推完隊友李相沅（右二）後，裝沒事向韓媒打招呼。（翻攝自YouTube）

事實上，金虔佑人品爭議不是第一次，爆料早已連環炸；早在參加選秀《BOYS II PLANET》時，金虔佑就曾被傳出霸凌練習生與享有特權的指控。雖然最後成功出道，但當時就有不少人認為是「未爆彈」。

今年1月ALD1正式出道後，網路隨即出現多起自稱電視台工作人員的爆料，甚至涵蓋MBC、KBS、SBS三大台；爆料內容包括錄製節目時對工作人員飆髒話、不向工作人員打招呼、被指辱罵女性工作人員、在電梯內成員問候、唯獨他零反應等。

目前金虔佑所屬公司未對機場影片與相關爆料發表正式回應。

