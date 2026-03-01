元宵節大團圓 12星座三月份運勢排行榜出爐
農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師公布12星座三月份運勢排行榜。（資料照，理想大地提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的元宵節就在3月3日，這代表農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座三月份運勢排行榜。他指出，元宵節是象徵團圓、圓滿的節日，部分星座運勢全面翻紅，部分星座則將迎來貴人提攜，總之春季開局對12星座來說，帶著「更上一層樓」契機。
☆第12名 雙魚座
工作：需要積極、有助財運變更好
財運：適合保守理財
幸運色：綠色
☆第11名 水瓶座
工作：不要有情緒
財運：避免悲觀的投資理財想法
幸運色：黃色
☆第10名 天秤座
工作：壓力增加
財運：偏財運不錯
幸運色：白色
☆第9名 牡羊座
工作：考驗變多、建議與主管和同事多配合
財運：避免衝動消費
幸運色：黑色
☆第8名 天蠍座
工作：特別忙碌
財運：適合長期投資理財
幸運色：灰色
☆第7名 處女座
工作：適合轉換跑道
財運：適合定期定額投資方式
幸運色：藍色
☆第6名 金牛座
工作：可以接受挑戰
財運：採取穩紮穩打、保守理財方式
幸運色：紅色
☆第5名 摩羯座
工作：職場遇到貴人
財運：穩定累積財富是最好的方式
幸運色：橙色
☆第4名 雙子座
工作：留意更好的機會
財運：避免三分鐘熱度、要長期穩定的理財
幸運色：粉色
☆第3名 射手座
工作：備受重視
財運：避免浪費
幸運色：棕色
☆第2名 巨蟹座
工作：拓展人脈
財運：保守投資理財
幸運色：金色
☆第1名 獅子座
工作：建議劃分職責、妥善分配責任
財運：有紀律的投資理財
幸運色：紫色
☆民俗說法僅供參考☆