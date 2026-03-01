自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

元宵節大團圓 12星座三月份運勢排行榜出爐

農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師公布12星座三月份運勢排行榜。（資料照，理想大地提供）農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師公布12星座三月份運勢排行榜。（資料照，理想大地提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的元宵節就在3月3日，這代表農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座三月份運勢排行榜。他指出，元宵節是象徵團圓、圓滿的節日，部分星座運勢全面翻紅，部分星座則將迎來貴人提攜，總之春季開局對12星座來說，帶著「更上一層樓」契機。

☆第12名 雙魚座

工作：需要積極、有助財運變更好

財運：適合保守理財

幸運色：綠色

☆第11名 水瓶座

工作：不要有情緒

財運：避免悲觀的投資理財想法

幸運色：黃色

☆第10名 天秤座

工作：壓力增加

財運：偏財運不錯

幸運色：白色

☆第9名 牡羊座

工作：考驗變多、建議與主管和同事多配合

財運：避免衝動消費

幸運色：黑色

☆第8名 天蠍座

工作：特別忙碌

財運：適合長期投資理財

幸運色：灰色

☆第7名 處女座

工作：適合轉換跑道

財運：適合定期定額投資方式

幸運色：藍色

☆第6名 金牛座

工作：可以接受挑戰

財運：採取穩紮穩打、保守理財方式

幸運色：紅色

☆第5名 摩羯座

工作：職場遇到貴人

財運：穩定累積財富是最好的方式

幸運色：橙色

☆第4名 雙子座

工作：留意更好的機會

財運：避免三分鐘熱度、要長期穩定的理財

幸運色：粉色

☆第3名 射手座

工作：備受重視

財運：避免浪費

幸運色：棕色

☆第2名 巨蟹座

工作：拓展人脈

財運：保守投資理財

幸運色：金色

☆第1名 獅子座

工作：建議劃分職責、妥善分配責任

財運：有紀律的投資理財

幸運色：紫色

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中