元宵節大團圓 12星座三月份運勢排行榜出爐

農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師公布12星座三月份運勢排行榜。（資料照，理想大地提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年的元宵節就在3月3日，這代表農曆春節進入尾聲，清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座三月份運勢排行榜。他指出，元宵節是象徵團圓、圓滿的節日，部分星座運勢全面翻紅，部分星座則將迎來貴人提攜，總之春季開局對12星座來說，帶著「更上一層樓」契機。

☆第12名 雙魚座

工作：需要積極、有助財運變更好

請繼續往下閱讀...

財運：適合保守理財

幸運色：綠色

☆第11名 水瓶座

工作：不要有情緒

財運：避免悲觀的投資理財想法

幸運色：黃色

☆第10名 天秤座

工作：壓力增加

財運：偏財運不錯

幸運色：白色

☆第9名 牡羊座

工作：考驗變多、建議與主管和同事多配合

財運：避免衝動消費

幸運色：黑色

☆第8名 天蠍座

工作：特別忙碌

財運：適合長期投資理財

幸運色：灰色

☆第7名 處女座

工作：適合轉換跑道

財運：適合定期定額投資方式

幸運色：藍色

☆第6名 金牛座

工作：可以接受挑戰

財運：採取穩紮穩打、保守理財方式

幸運色：紅色

☆第5名 摩羯座

工作：職場遇到貴人

財運：穩定累積財富是最好的方式

幸運色：橙色

☆第4名 雙子座

工作：留意更好的機會

財運：避免三分鐘熱度、要長期穩定的理財

幸運色：粉色

☆第3名 射手座

工作：備受重視

財運：避免浪費

幸運色：棕色

☆第2名 巨蟹座

工作：拓展人脈

財運：保守投資理財

幸運色：金色

☆第1名 獅子座

工作：建議劃分職責、妥善分配責任

財運：有紀律的投資理財

幸運色：紫色

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法