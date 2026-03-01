自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

瑪格麗特庫利全身香奈兒！狂撩男演員：拜託他們活該

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由葛倫鮑威爾（Glen Powell）與瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）共同主演的電影《豪門殺人指南》（How To Make A Killing），昨天（28日）同步釋出瑪格麗特庫利幕後花絮，瑪格麗特庫利首度深度解析她在片中飾演的「茱莉亞」一角。

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》中利飾演貝克的風騷舊情人茱莉亞。（CATCHPLAY提供）瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》中利飾演貝克的風騷舊情人茱莉亞。（CATCHPLAY提供）

瑪格麗特庫利直言，喜歡演「茱莉亞」這個反派角色，認為茱莉亞偏愛那種帶點罪惡的快感，總會忍不住心想「要是我耍壞會怎樣？」但瑪格麗特庫利坦率表示，角色並非討喜人物，但也因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。

《豪門殺人指南》瑪格麗特庫利坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。（CATCHPLAY提供）《豪門殺人指南》瑪格麗特庫利坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。（CATCHPLAY提供）

談到與男主角葛倫鮑威爾的合作，瑪格麗特庫利毫不吝嗇盛讚：「葛倫很棒，完美的電影明星！」她形容：「他非常聰明、迷人、體貼又才華洋溢，一切無可挑剔，簡直有超能力！」她笑說自己常問他：「你是喝了什麼？做了什麼？為什麼狀態越來越好？」甚至開玩笑表示自己應該什麼都學他，這樣也會一樣如此完美。瑪格麗特庫利也俏皮分享最喜歡戲弄男演員，打趣地說：「拜託，他們活該呢！」火花四射的對戲魅力，也成為觀眾津津樂道的亮點。

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》中全身上下都是香奈兒。（CATCHPLAY提供）瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》中全身上下都是香奈兒。（CATCHPLAY提供）

值得一提的是，在《豪門殺人指南》中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點，她表示自己真的很榮幸由香奈兒贊助了大量時尚單品，讓她從頭到腳皆是高級訂製。她坦言很少演出這種能穿上如此高級華服的角色，「既華麗又過癮！」也正因如此，茱莉亞在大銀幕上真的「看起來有錢到爆」，將金錢與權力的誘惑具象化為令人無法移開視線的時尚武裝。電影《豪門殺人指南》現正熱映中。

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》華麗造型成為焦點。（CATCHPLAY提供）瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》華麗造型成為焦點。（CATCHPLAY提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中