瑪格麗特庫利全身香奈兒！狂撩男演員：拜託他們活該

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由葛倫鮑威爾（Glen Powell）與瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）共同主演的電影《豪門殺人指南》（How To Make A Killing），昨天（28日）同步釋出瑪格麗特庫利幕後花絮，瑪格麗特庫利首度深度解析她在片中飾演的「茱莉亞」一角。

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》中利飾演貝克的風騷舊情人茱莉亞。（CATCHPLAY提供）

瑪格麗特庫利直言，喜歡演「茱莉亞」這個反派角色，認為茱莉亞偏愛那種帶點罪惡的快感，總會忍不住心想「要是我耍壞會怎樣？」但瑪格麗特庫利坦率表示，角色並非討喜人物，但也因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。

《豪門殺人指南》瑪格麗特庫利坦率表示角色並非討喜人物，卻正因為這份危險與不可預測，讓她深深著迷。（CATCHPLAY提供）

談到與男主角葛倫鮑威爾的合作，瑪格麗特庫利毫不吝嗇盛讚：「葛倫很棒，完美的電影明星！」她形容：「他非常聰明、迷人、體貼又才華洋溢，一切無可挑剔，簡直有超能力！」她笑說自己常問他：「你是喝了什麼？做了什麼？為什麼狀態越來越好？」甚至開玩笑表示自己應該什麼都學他，這樣也會一樣如此完美。瑪格麗特庫利也俏皮分享最喜歡戲弄男演員，打趣地說：「拜託，他們活該呢！」火花四射的對戲魅力，也成為觀眾津津樂道的亮點。

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》中全身上下都是香奈兒。（CATCHPLAY提供）

值得一提的是，在《豪門殺人指南》中，瑪格麗特庫利的華麗造型同樣成為焦點，她表示自己真的很榮幸由香奈兒贊助了大量時尚單品，讓她從頭到腳皆是高級訂製。她坦言很少演出這種能穿上如此高級華服的角色，「既華麗又過癮！」也正因如此，茱莉亞在大銀幕上真的「看起來有錢到爆」，將金錢與權力的誘惑具象化為令人無法移開視線的時尚武裝。電影《豪門殺人指南》現正熱映中。

瑪格麗特庫利在《豪門殺人指南》華麗造型成為焦點。（CATCHPLAY提供）

