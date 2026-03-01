韓樂團來台灣搶當門面 can't be blue合作承漢：謝SM放行

〔記者廖俐惠／台中報導〕）韓國新生代樂團「can't be blue」近年來人氣水漲船高，他們曾受邀參加金曲國際音樂節，今天（1日）二度來台，參加台中浮現祭。主唱李度勳知道他們在台灣Threads（脆）很有人氣，所以希望這一次以及接下來5月在台舉行的專場，表現得好一點。

can’t be blue吉他手金采泫（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、鼓手金大勳及貝斯手李輝元首度受邀到台中浮現祭演出。（浮現祭提供）

can't be blue由主唱李度勳、貝斯手李輝元、鍵盤手權多泫、鼓手金大勳、吉他手金采泫組成，在2024年出道之後逐漸受到關注。李度勳有感而發，表示這是他們第二次在台灣、第一次音樂祭，因此非常期待，結果現場反應是期待以上，「台下觀眾非常歡迎我們，我們講韓文的時候，他們反應也很熱烈。」他們在台上秀了不少中文，異口同聲地說：「自己的名字最難念了！」

他們來台吃了小籠包，李度勳還喜歡義美小泡芙，鼓手金大勳愛吃火鍋，鍵盤手權多泫在訪問過程中狂吃卡迪那薯條，貝斯手李輝元則是喊出「洋酒、洋酒」，驚訝噶瑪蘭威士忌在台灣很便宜，想要當作伴手禮帶回家。被問到喜歡的台灣樂團，鍵盤手權多泫則稱是落日飛車。

can’t be blue吉他手金采泫（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、鼓手金大勳及貝斯手李輝元首度受邀到台中浮現祭演出。（浮現祭提供）

有記者詢問，現在偶像文化跟樂團的界線越來越模糊，can't be blue是怎麼想的？主唱李度勳認為：「我們跟偶像有著不一樣的色彩，我們非常專注於音樂以及想要傳達的訊息上。沒有特定一個樂團是我們的榜樣，但我們會找到每個團的優點去學習，像是魔力紅、小賈斯汀等等。」

雖然can't be blue不認為自己是偶像，不過每個人都年輕有為，記者請他們選擇隊內的「門面擔當」，結果大家都很自戀，紛紛選擇自己，而綠髮的吉他手金采泫因為坐最遠，一度搞不清楚狀況，並表示選不出來要選哪位成員。最後記者打趣追問「那誰最平凡」？吉他手金采泫直接點名坐他旁邊的鼓手金大勳，讓大家笑翻。

can’t be blue一起比出「C」的手勢。（浮現祭提供）

貝斯手李輝元自認在出道之後，更加注意自己的外表儀容，坦言最近對衣服、化妝很有興趣。記者好奇，成為們從同學變成出道藝人，看到隊友耍帥會不會覺得很尷尬？李度勳看得很開，笑說：「大家都很認真賺錢，很認真工作啊！」眾人也笑喊「BUSINESS」，在舞台上也要表現專業的一面。

他們的新歌《Black Tesla》找來前RIIZE成員承漢（XngHan）合作，李度勳透露，承漢是李輝元、權多泫的高中同學，「我們合作主要是因為音樂色彩非常契合，很高興SM那邊很積極給Feeback。」由於承漢上個月驚喜現身他們的專場演唱，掀起樂迷驚呼，李度勳透露：「其實承漢當天只是來看表演而已，他看得非常有趣，演出前才緊急決定上台，且當天確實是他的私服。」

can’t be blue今年5月17日於SUB Live舉行專場演出。（浮現祭提供）

提到5月的台北專場，李度勳認為，台灣樂迷平常可能只是聽他們的音樂，不過現場會有更不一樣的魅力，安可也會有特別編排，請大家敬請期待。吉他手金采泫也希望大家來感受他們LIVE的魅力。

