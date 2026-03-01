自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓樂團來台灣搶當門面 can't be blue合作承漢：謝SM放行

〔記者廖俐惠／台中報導〕）韓國新生代樂團「can't be blue」近年來人氣水漲船高，他們曾受邀參加金曲國際音樂節，今天（1日）二度來台，參加台中浮現祭。主唱李度勳知道他們在台灣Threads（脆）很有人氣，所以希望這一次以及接下來5月在台舉行的專場，表現得好一點。

can’t be blue吉他手金采泫（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、鼓手金大勳及貝斯手李輝元首度受邀到台中浮現祭演出。（浮現祭提供）can’t be blue吉他手金采泫（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、鼓手金大勳及貝斯手李輝元首度受邀到台中浮現祭演出。（浮現祭提供）

can't be blue由主唱李度勳、貝斯手李輝元、鍵盤手權多泫、鼓手金大勳、吉他手金采泫組成，在2024年出道之後逐漸受到關注。李度勳有感而發，表示這是他們第二次在台灣、第一次音樂祭，因此非常期待，結果現場反應是期待以上，「台下觀眾非常歡迎我們，我們講韓文的時候，他們反應也很熱烈。」他們在台上秀了不少中文，異口同聲地說：「自己的名字最難念了！」

他們來台吃了小籠包，李度勳還喜歡義美小泡芙，鼓手金大勳愛吃火鍋，鍵盤手權多泫在訪問過程中狂吃卡迪那薯條，貝斯手李輝元則是喊出「洋酒、洋酒」，驚訝噶瑪蘭威士忌在台灣很便宜，想要當作伴手禮帶回家。被問到喜歡的台灣樂團，鍵盤手權多泫則稱是落日飛車。

can’t be blue吉他手金采泫（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、鼓手金大勳及貝斯手李輝元首度受邀到台中浮現祭演出。（浮現祭提供）can’t be blue吉他手金采泫（左起）、鍵盤手權多泫、主唱李度勳、鼓手金大勳及貝斯手李輝元首度受邀到台中浮現祭演出。（浮現祭提供）

有記者詢問，現在偶像文化跟樂團的界線越來越模糊，can't be blue是怎麼想的？主唱李度勳認為：「我們跟偶像有著不一樣的色彩，我們非常專注於音樂以及想要傳達的訊息上。沒有特定一個樂團是我們的榜樣，但我們會找到每個團的優點去學習，像是魔力紅、小賈斯汀等等。」

雖然can't be blue不認為自己是偶像，不過每個人都年輕有為，記者請他們選擇隊內的「門面擔當」，結果大家都很自戀，紛紛選擇自己，而綠髮的吉他手金采泫因為坐最遠，一度搞不清楚狀況，並表示選不出來要選哪位成員。最後記者打趣追問「那誰最平凡」？吉他手金采泫直接點名坐他旁邊的鼓手金大勳，讓大家笑翻。

can’t be blue一起比出「C」的手勢。（浮現祭提供）can’t be blue一起比出「C」的手勢。（浮現祭提供）

貝斯手李輝元自認在出道之後，更加注意自己的外表儀容，坦言最近對衣服、化妝很有興趣。記者好奇，成為們從同學變成出道藝人，看到隊友耍帥會不會覺得很尷尬？李度勳看得很開，笑說：「大家都很認真賺錢，很認真工作啊！」眾人也笑喊「BUSINESS」，在舞台上也要表現專業的一面。

他們的新歌《Black Tesla》找來前RIIZE成員承漢（XngHan）合作，李度勳透露，承漢是李輝元、權多泫的高中同學，「我們合作主要是因為音樂色彩非常契合，很高興SM那邊很積極給Feeback。」由於承漢上個月驚喜現身他們的專場演唱，掀起樂迷驚呼，李度勳透露：「其實承漢當天只是來看表演而已，他看得非常有趣，演出前才緊急決定上台，且當天確實是他的私服。」

can’t be blue今年5月17日於SUB Live舉行專場演出。（浮現祭提供）can’t be blue今年5月17日於SUB Live舉行專場演出。（浮現祭提供）

提到5月的台北專場，李度勳認為，台灣樂迷平常可能只是聽他們的音樂，不過現場會有更不一樣的魅力，安可也會有特別編排，請大家敬請期待。吉他手金采泫也希望大家來感受他們LIVE的魅力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中