命案風波後首復出 黃明志蹲地嘔吐畫面全被拍下

馬來西亞歌手黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案風波，昨現身酒吧開唱。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志去年10月捲入「護理系女神」謝侑芯命案風波，形象重創，工作邀約幾乎全面停擺。沉寂4個月後，他先推出全新賀歲單曲《馬來西亞的新年》，昨（28）日晚間現身酒吧開唱，這也是風波後的首場公開演出。未料他在社群分享演出精華時，影片中竟出現蹲地嘔吐的畫面，再度掀起討論。

黃明志在影片中有蹲地嘔吐的畫面。（翻攝自IG）

黃明志坦言：「這是我在出事之後四個月裡的第一場舞台演出。」他表示自己登台多年，卻從未像這次如此緊張，也許下心願，希望能把表演做好。不過在他釋出的片段中，卻清楚看到他背對舞台蹲下嘔吐的畫面，他自嘲寫道：「生活費很難賺⋯⋯」，語氣令人玩味。

請繼續往下閱讀...

黃明志低調現身，小型場地卻吸引大批粉絲到場支持。（翻攝自IG）

昨晚他低調現身，小型場地卻吸引大批粉絲到場支持，現場擠得水洩不通。登台後他直言：「真的有點緊張。」並透露自己已許久未如此近距離與歌迷對視演出，心情既熟悉又陌生。

演出過程中特別安排與粉絲互動橋段，他走到舞台邊與前排歌迷擊掌，還接過歌迷遞上的手寫卡片。壓軸時，全場手機燈光亮起，氣氛溫馨動人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法