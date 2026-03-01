林揚竣秀佛牌證書遭賓賓哥戳破！翻譯後竟變「場地租借單」

賓賓哥揪林揚峻直播破綻控佛牌造假。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公益網紅賓賓哥公開指控知名直播主林揚竣，質疑其販售的「皇家聯名」紫色佛牌為假貨，並指出林所出示的寺廟文件實為「場地租借單」。對此，林揚竣發表嚴正聲明駁斥，強調文件是開光加持的證明，並表示已蒐證提告，雙方各執一詞，戰火延燒至司法程序。

根據網紅賓賓哥的說法，林揚竣於農曆年期間，與妻子MIKO及夥伴「林北小諺」前往泰國龍婆培本廟進行直播，推銷一款宣稱為「千年皇家聯名、龍婆培本廟督造、高僧親自加持」的高價紫色佛牌。

請繼續往下閱讀...

賓賓哥抓漏泰文文件完整翻譯內容大公開。（翻攝自臉書）

賓賓哥透過比對直播備份檔指出，林揚竣在直播中展示一份印有寺廟標誌的泰文文件，起初以「保護師父個資」為由遮掩部分內容，但在旁人要求下公開全貌。賓賓哥表示，經專業翻譯後發現，該文件內容並非佛牌本身的「認證書」，而是單純的「場地租借單」，且文中載明寺廟對該產品概不負責。他批評林揚竣欺負台灣民眾看不懂泰文，意圖混淆視聽。

林揚竣怒告賓賓哥抹黑造謠，表示佛牌絕無虛假。（林揚竣提供）

面對指控，被譽為「直播天王」的林揚竣與所屬「播商世界有限公司」發表正式聲明回擊。林揚竣強調，該紙本文件是泰國寺廟協助證實佛牌確實經過「正統開光加持儀式」的說明，而非對方口中的「佛牌證書」。林揚竣反擊稱，賓賓哥的指控是斷章取義、抹黑造謠，目的在於轉移其自身的消費糾紛壓力。他重申，其推廣的南傳聖物一切真實、絕無虛假，目前已委由律師完成事證蒐集，將依法提起民刑事訴訟，捍衛商譽。

目前雙方已進入法律攻防階段。林揚竣表示未來將不再針對個別細節進行回應，一切交由司法機關裁決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法