自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林揚竣秀佛牌證書遭賓賓哥戳破！翻譯後竟變「場地租借單」

賓賓哥揪林揚峻直播破綻控佛牌造假。（翻攝自臉書）賓賓哥揪林揚峻直播破綻控佛牌造假。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公益網紅賓賓哥公開指控知名直播主林揚竣，質疑其販售的「皇家聯名」紫色佛牌為假貨，並指出林所出示的寺廟文件實為「場地租借單」。對此，林揚竣發表嚴正聲明駁斥，強調文件是開光加持的證明，並表示已蒐證提告，雙方各執一詞，戰火延燒至司法程序。

根據網紅賓賓哥的說法，林揚竣於農曆年期間，與妻子MIKO及夥伴「林北小諺」前往泰國龍婆培本廟進行直播，推銷一款宣稱為「千年皇家聯名、龍婆培本廟督造、高僧親自加持」的高價紫色佛牌。

賓賓哥抓漏泰文文件完整翻譯內容大公開。（翻攝自臉書）賓賓哥抓漏泰文文件完整翻譯內容大公開。（翻攝自臉書）

賓賓哥透過比對直播備份檔指出，林揚竣在直播中展示一份印有寺廟標誌的泰文文件，起初以「保護師父個資」為由遮掩部分內容，但在旁人要求下公開全貌。賓賓哥表示，經專業翻譯後發現，該文件內容並非佛牌本身的「認證書」，而是單純的「場地租借單」，且文中載明寺廟對該產品概不負責。他批評林揚竣欺負台灣民眾看不懂泰文，意圖混淆視聽。

林揚竣怒告賓賓哥抹黑造謠，表示佛牌絕無虛假。（林揚竣提供）林揚竣怒告賓賓哥抹黑造謠，表示佛牌絕無虛假。（林揚竣提供）

面對指控，被譽為「直播天王」的林揚竣與所屬「播商世界有限公司」發表正式聲明回擊。林揚竣強調，該紙本文件是泰國寺廟協助證實佛牌確實經過「正統開光加持儀式」的說明，而非對方口中的「佛牌證書」。林揚竣反擊稱，賓賓哥的指控是斷章取義、抹黑造謠，目的在於轉移其自身的消費糾紛壓力。他重申，其推廣的南傳聖物一切真實、絕無虛假，目前已委由律師完成事證蒐集，將依法提起民刑事訴訟，捍衛商譽。

目前雙方已進入法律攻防階段。林揚竣表示未來將不再針對個別細節進行回應，一切交由司法機關裁決。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中