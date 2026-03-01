琳賽蘿涵逆生長變太美！淚揭17歲爆紅：為何沒人保護我

琳賽蘿涵3年前和今年的比對圖，完全判若兩人。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國女星琳賽蘿涵曾以《天生一對》、《辣妹過招》紅遍全球，如今39歲的她，人生翻開全新篇章，近來美照公開後，和3年前判若兩人。

近日登上《Vogue Arabia》封面的琳賽蘿涵，罕見鬆口談及17歲爆紅後的真實心境。她直言，那段時間的媒體關注「壓得人喘不過氣」，甚至吞噬整個人生。琳賽蘿涵說：「現在回頭看，我會問自己：為什麼當時沒有人把我帶走，多保護我一點？」2004年《辣妹過招》上映時，她才17歲。名氣、派對、狗仔、八卦等一夕之間全湧上門；她坦承：「那是一把雙面刃。很多事情很刺激，但同時也很殘酷。」

琳賽蘿涵透露：「當時應該聽爸媽的話搬回紐約。但我太年輕，只想留在洛杉磯，我根本不知道會發生什麼。」沒想到就被好萊塢吞噬，也逐漸迷失自己。2014年，琳賽蘿涵選擇遠離好萊塢，搬到杜拜，「我不再享受這個產業。我找不到真正愛的角色。那不是我想過的人生。」

不過近年她悄悄回歸，在Netflix接連主演浪漫喜劇，包括《聖誕傾情》、《愛爾蘭之願》、《辣媽辣妹2》等，重新找回屬於自己的節奏。

