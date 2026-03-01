自由電子報
娛樂 最新消息

「台灣燒打雞」入獄7年浪子回頭！韓森認曾眼神不爽就開打

〔記者傅茗渝／台北報導〕因《拳願》星光格鬥賽一戰成名的「台灣燒打雞」韓森，今（1）日現身記者會，宣布創立「TWGMMA」格鬥聯盟，更豪砸8位數天價預算，將在5月23日與「格鬥天王」金鋼刀張景雄來一場世紀對決，韓森在受訪時大方撕開過去傷疤，談入獄7年的荒唐歲月，更隔空點名謝和弦、栗子上擂台比拚，話題性十足！

韓森曾眼神不爽就打，母等7年喚回浪子。（記者王文麟攝）韓森曾眼神不爽就打，母等7年喚回浪子。（記者王文麟攝）

韓森坦言，自己以前比較不懂事，血氣方剛到只要一言不合、一個眼神、一個態度就能開打，「燒打雞」綽號就是來自鬥雞的台語「相拍雞仔」，這份火爆讓他付出了代價，入獄服刑長達7年。

談及入獄的那段日子，韓森看到身邊許多獄友不斷進出監所、辜負家人，他才驚覺自己不能再這樣下去。「我母親非常偉大，她等了我7年。」韓森說，看到母親始終沒有放棄，讓他下定決心徹底告別過去，讓母親等到真正的「浪子回頭」。

即便現在投身格鬥運動，家人雖然支持，卻也難免擔憂。韓森透露，格鬥訓練難免受傷，他曾練到無名指骨頭斷裂歪掉、耳朵變形，「太太和小孩會擔心我受傷，也會擔心我傷到別人。所以我才強調專業裁判與醫護團隊的重要性，格鬥是技術，不是暴力。」

韓森（右）拒當「流量網紅」，認很多人私訊想踩上位。（記者王文麟攝）韓森（右）拒當「流量網紅」，認很多人私訊想踩上位。（記者王文麟攝）

面對網路上「靠流量、沒實力」的標籤，他直言不諱：「流量是我努力來的，打拳也是每天練來的，我不怕標籤，只怕自己沒進步。」韓森透露，成名後確實收到許多網友私訊挑釁、要求對決，他分析這正是因為自己現在是「台灣格鬥的票房保證」，許多人想透過挑戰他來「跨過」他奪取流量。對此，他抱持開放態度，但強調：「有糾紛、有實力，就約到合法擂台上一較高下，不要在街頭解決。」

韓森（右）砸千萬拚格鬥，盼年輕人別走冤枉路。（記者王文麟攝）韓森（右）砸千萬拚格鬥，盼年輕人別走冤枉路。（記者王文麟攝）

近期社會隨機攻擊事件頻傳，韓森也給出務實建議。他鼓勵大眾學習格鬥強身，不僅能修飾體態，更是一項保護家人的技能。他特別糾正一個錯誤觀念：「我不會鼓勵大家去奪刀。」韓森嚴肅表示，就連特種部隊教官都難以精準奪刀，若教導民眾用格鬥招式應對持刀歹徒是在「害人」。他建議隨身攜帶辣椒水拉開距離，除非命在旦夕才做最後反擊。但他堅定表示，若遇到弱小受害，「我一定會挺身而出」。

即將邁入35歲，韓森將5月對戰金鋼刀視為人生的小里程碑。未來除了可能挑戰海外賽事。

點圖放大body

