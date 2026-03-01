準奶爸拚賺錢飛米蘭 婁峻碩一句話全網狂問：大利是誰？

準奶爸婁峻碩近日飛往米蘭時裝週，出席日本時尚品牌「Onitsuka Tiger」鬼塚虎2026秋冬大秀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手婁峻碩與老婆焦凡凡即將在本月底迎來家中新成員，準奶爸行程依舊滿檔。近日他飛往米蘭時裝週，出席日本時尚品牌「Onitsuka Tiger」鬼塚虎2026秋冬大秀。一路為「奶粉錢」打拚的他，先是在台灣釋出機場時尚帥照，抵達米蘭後更火力全開，接連換上兩套時髦造型，不論秀場內外或街拍鏡頭前，都帥出新高度。而其中最大共通點，竟然是大方「露褲頭」，成為整體造型亮點。

婁峻碩在社群平台狂曬米蘭美照。（翻攝自IG）

婁峻碩也在社群平台狂曬米蘭美照，還幽默寫下：「我不在意你了，我在義大利。」瞬間讓留言區大歪樓。

請繼續往下閱讀...

婁峻碩連換多套造型，從摩登復古的緹花針織，到俐落都會風格都完美駕馭。（翻攝自IG）

這回他連換多套造型，從摩登復古的緹花針織，到俐落都會風格都完美駕馭，層次搭配功力尤其吸睛。菱格紋短版Polo衫內搭花卉水洗T-shirt，合身剪裁與鮮明圖騰碰撞出火花；下半身則在羊毛斜紋長褲內疊穿正紅色運動短褲，刻意露出鮮豔褲頭，營造率性又帶點玩味的街頭感。

婁峻碩不論秀場內外或街拍鏡頭前，都帥出新高度。（翻攝自IG）

至於那句「我不在意你了，我在義大利」，更讓粉絲笑到美叮美噹，紛紛留言：「我就問，大利是誰？」、「我不在義大利，但我很在意你！」互動氣氛相當熱絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法