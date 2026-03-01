大咖來了！小學館包庇性侵犯 《亂馬》、《芙莉蓮》作者跟進抵制

《犬夜叉》、《葬送的芙莉蓮》。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本知名出版社小學館爆出醜聞，包庇一名被法院認證的性侵犯，改名開全新的連載。消息一出，不少漫畫家選擇與小學館切割，連《亂馬½》、《犬夜叉》的知名漫畫家高橋留美子，都傳出已經把相關作品下架。

日本漫畫《墮天作戰》的作者山本章一（本名：栗田和明）被揭露在北海道某間學校任教時，竟然誘姦女學生，逼對方吃屎、在其身上寫著「奴隸」，甚至在女學生畢業之後，還不停騷擾，逼對方傳裸照，令人髮指。更讓人難以接受的是，《墮天作戰》的責任編輯與女學生談和解時，竟然要求封口，還讓山本章一改名為「一路一」，開始全新連載《常人假面》，小學館的Manga One編輯部昨天也證實確有此事。

消息一出，多名漫畫家在X上批評小學館此舉，更紛紛發聲抵制，甚至要求作品從Manga One下架。而發聲的漫畫家包括《一拳超人》的ONE、《結界師》田邊伊衛郎、《COSMOS》田村隆平、《夢幻遊戲》渡瀨悠宇等等，各個都是重量級。

只是被稱為小學館的「台柱」漫畫家，像是《名偵探柯南》的青山剛昌、《亂馬½》的高橋留美子、《葬送的芙莉蓮》山田鐘人、阿部司都未在第一時間表態，令部分網友感到遺憾。不過今天X平台上傳出，有網友發現目前Manga One的網站上已經無法看到高橋留美子的相關作品，《葬送的芙莉蓮》也顯示停止連載，讓網友拍手叫好，並呼籲更多漫畫家加入抵制行列；不過也有人認為，每個人狀況不同，不應情勒其他漫畫家要求作品下架。

