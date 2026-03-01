金曲歌王開嗓炸翻古裝圈！《逐玉》主題曲被封2026最強戰歌

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》一同奔赴戰場。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑演唱愛奇藝古裝劇《逐玉》主題曲《我對緣分小心翼翼》，邀請到方文山填詞，2月27日音源一上線便引起話題，極具穿透力的嗓音，唱出了角色「謝征」與「樊長玉」在風雪中初遇的小心翼翼以及兩人在烽火亂世裡不畏生死的真心，被網友譽為2026最強戰歌。

飾演男主角「謝征」的張凌赫，化身小迷弟在微博發文寫下「謝謝哥！好聽！好聽！已單曲迴圈」，林俊傑則回應：「已經鎖定好看你在《逐玉》的精彩演出了。」兩人一來一往的溫暖互動，為劇集再添亮點。

張凌赫與林俊傑在微博互動。（翻攝自微博）

劇組還聘請了《永夜星河》的造型團隊加持，為角色量身定制了多套兼具古韻與美感的服飾，田曦薇靈動的麻花辮造型與張凌赫冷冽的將軍重甲，都在預告釋出後獲得了觀眾的肯定。

預告中，甜蜜瞬間與激昂戰況交織，其中討論度最高的一幕，莫過於張凌赫與田曦薇的高甜臉頰吻，再搭上田曦薇的霸氣台詞：「他是我的夫婿，我樊長玉名正言順的男人！」以及張凌赫深情寵溺說：「無論妳說什麼，我都會答應妳的，我想陪著妳。」不僅展現兩人的超強CP感，更讓劇集聲量持續看漲。《逐玉》將於3月6日在愛奇藝國際版上線播出。

