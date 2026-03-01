愛雅產後開奶成品評會 閨密阿喜認證：她奶不錯

愛雅（右）產後第一次開奶，好友阿喜忍不住嘗一口。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星愛雅在農曆年前誕下兒子「跳跳」，目前人在月子中心的她，大方讓老公、閨密阿喜都品嘗一下母乳的滋味。喝母乳長大的跳跳現在頭好壯壯，愛雅玩心大起，辦起「自取其乳」品評大會。愛雅還對著鏡頭說：「產後第一次開奶，我們竟然認真品評起來。」

阿喜認證：愛雅的奶不錯。（翻攝自臉書）

愛雅老公坦言：「我試過味道，就能幫跳跳選奶粉。」閨密阿喜則說：「淡淡的、甜甜的。」然後眼神堅定地對著鏡頭說：「她奶不錯！」自取其乳的愛雅則說，第一口有點鹹，到後面就出現奶香。阿喜補充：「就是脫脂淡奶的口味。」愛雅講話的時候，阿喜還把身體放低，偷嘗一口從指縫漏出來的母乳，不小心弄到鼻子上，模樣超可愛。

請繼續往下閱讀...

愛雅邀請大家嚐嚐她的母乳。（翻攝自臉書）

愛雅說自己沒想到第一次喝母奶會是這樣的情況，大家認真品評起來，把品母奶搞得像品酒會，大讚有層次又耐人尋味。她更問粉絲：「你們有喝過自己的母奶嗎？甜？鹹？腥？還是其實沒味道？」愛雅也解釋，不同時間、飲食、體質變化，味道都可能不一樣……說著說著，愛雅忍不住補充一句：「是這樣的嗎？」

愛雅的老公（左）和親朋好友們一起品嘗愛雅母乳的味道。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法