自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛雅產後開奶成品評會 閨密阿喜認證：她奶不錯

愛雅（右）產後第一次開奶，好友阿喜忍不住嘗一口。（翻攝自臉書）愛雅（右）產後第一次開奶，好友阿喜忍不住嘗一口。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星愛雅在農曆年前誕下兒子「跳跳」，目前人在月子中心的她，大方讓老公、閨密阿喜都品嘗一下母乳的滋味。喝母乳長大的跳跳現在頭好壯壯，愛雅玩心大起，辦起「自取其乳」品評大會。愛雅還對著鏡頭說：「產後第一次開奶，我們竟然認真品評起來。」

阿喜認證：愛雅的奶不錯。（翻攝自臉書）阿喜認證：愛雅的奶不錯。（翻攝自臉書）

愛雅老公坦言：「我試過味道，就能幫跳跳選奶粉。」閨密阿喜則說：「淡淡的、甜甜的。」然後眼神堅定地對著鏡頭說：「她奶不錯！」自取其乳的愛雅則說，第一口有點鹹，到後面就出現奶香。阿喜補充：「就是脫脂淡奶的口味。」愛雅講話的時候，阿喜還把身體放低，偷嘗一口從指縫漏出來的母乳，不小心弄到鼻子上，模樣超可愛。

愛雅邀請大家嚐嚐她的母乳。（翻攝自臉書）愛雅邀請大家嚐嚐她的母乳。（翻攝自臉書）

愛雅說自己沒想到第一次喝母奶會是這樣的情況，大家認真品評起來，把品母奶搞得像品酒會，大讚有層次又耐人尋味。她更問粉絲：「你們有喝過自己的母奶嗎？甜？鹹？腥？還是其實沒味道？」愛雅也解釋，不同時間、飲食、體質變化，味道都可能不一樣……說著說著，愛雅忍不住補充一句：「是這樣的嗎？」

愛雅的老公（左）和親朋好友們一起品嘗愛雅母乳的味道。（翻攝自臉書）愛雅的老公（左）和親朋好友們一起品嘗愛雅母乳的味道。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中