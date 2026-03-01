昔痛扁孫安佐！「台灣燒打雞」韓森酸那是「業餘」...驚吐兩人斷聯內幕

「台灣燒打雞」韓森（右）挑戰格鬥界的傳奇老將「金鋼刀」張景雄（左）。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／桃園報導〕曾奪下《拳願》冠軍、綽號「台灣燒打雞」的人氣格鬥選手韓森，今日（1日）於「TWG FIGHT NIGHT 05」正式宣告回歸！面對外界質疑他「只會蹭流量、出張嘴」的標籤，韓森沉寂一年多後選擇「玩大的」，不僅創立全新格鬥聯盟 TWGMMA，更宣布將在5月23日於台中葳格國際會議中心，正面挑戰台灣格鬥界的傳奇老將「金鋼刀」張景雄。

韓森過去在《拳願》爆打孫安佐，他今直言那僅是「業餘拳賽」，而他真正想做的是推廣專業的綜合格鬥（MMA）運動。至於兩人賽後是否仍有聯絡，韓森坦言：「剛結束時很開心看到他有改變，後來陸續看到一些新聞事件，漸漸就沒有聯絡了，祝福他未來更好。」被問及5月賽事是否邀請孫安佐觀戰，他僅說：「現場會有嘉賓，大家敬請期待。」

為了打造完整的格鬥舞台，韓森透露此次籌備費用高達8位數，不同於網紅賽事著重情緒炒作，韓森強調「TWGMMA」追求的是技術與制度。對於外界期待的賽前叫陣火藥味，他表現得相當大器：「這就是大人在玩的，不需要刻意製造仇恨，精彩的技術表現就夠了。」

除了推廣格鬥，韓森也大方分享自己的「開運物」就是老婆與女兒的親吻擁抱。被問到若輸給金鋼刀怎麼辦？他坦然回應：「我不是為了輸而來，但如果真的輸了，我會示範什麼叫『輸了繼續戰』。」

對手「金鋼刀」張景雄作為公認的實戰派代表，面對韓森的挑戰顯得老神在在。被問及與「館長」陳之漢的宿怨，他幽默笑稱：「我不覺得我是他的死對頭，他的死對頭太多了。」擁有 20 多年實戰經驗的他，每次賽前都會向心中的「武神」祈禱，並自信表示：「對自己很有信心，沒想過怎麼輸。」

韓森希望大家能分清楚「練拳強身」與「上台打拳」是兩回事，後者需要承擔極大的風險。他也藉此機會向演藝圈喊話，點名希望能看到藝人謝和弦、栗子未來有機會站上擂台。

