林瑞陽身家千億仍返台開刀 張庭發影片揭成長祕辛

〔記者馮亦寧／台北報導〕長期在中國發展事業的林瑞陽、張庭夫婦，外傳身家約1200億元台幣。不過65歲的林瑞陽身體不適，卻沒忘記回台灣就醫。上月林瑞陽返回台灣進行胸腔外科手術，術後恢復良好。今（1）日張庭在小紅書上發布影片，內容除了她與林瑞陽返台外，還前往行天宮附近，表示自己小時候就在附近長大。

對於林瑞陽術後復原狀況，張庭低調表示感謝。農曆春節期間，她曾曬出高唱《順風順水順財神》的影片，帶來濃濃年味。今日影片中，張庭回憶兒時與父母在行天宮附近賣肉圓的往事，還與行天宮外販售供品的攤販寒暄。對方滿臉笑容地說：「小時候就認識了。」不過張庭看起來一點也不像55歲。

張庭還在廟前一塊大石頭前回憶，每逢初一、十五香客眾多，小販們都會熬夜到天亮。當時還是孩子的她經常深夜靠著石頭睡覺，有時善心人士以為她是小乞丐，還會給她錢。

