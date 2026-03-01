李濬榮「求雨」竟成真？挑戰古道遇瞬降豪雨 歐巴看傻：在韓國是颱風等級

〔記者傅茗渝／台北報導〕全新跨國實境綜藝《細細山路私密達》近期掀起熱烈討論，由金鐘主持彭小刀、百萬網紅肌肉山山，攜手南韓大咖金荷娜、南優賢、李濬榮組成「五人小隊」。原以為是溫馨的古道散策，沒想到最新一集挑戰苗栗「出關古道」時，團隊竟遇上極端氣候大考驗，讓歐巴們當場崩潰。

李濬榮（中）、南優賢（右）、小刀（左）三人一邊健行一邊聊天。（客家電視台提供）

在最新一集中，小隊挑戰難度極高的「出關古道」，除了應付連綿不斷的硬派上坡，還得忍受35度高溫與60%濕度的悶熱「桑拿房」體感。體力迅速流失的成員們才剛起步就面臨極限。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，演員李濬榮先前才幽默對著顯伯公祈求「下點雨吧」，沒想到台灣山區真的「顯靈」，瞬間從烈日曝曬轉為滂沱大雨。強烈反差讓眾人手忙腳亂，南優賢看著濕透的鞋子忍不住苦笑直喊「不開心」，更震驚表示：「在韓國如果下這種雨，幾乎就是颱風等級了！」

李濬榮（右）對沿途遇到的昆蟲植物都充滿好奇心。（客家電視台提供）

儘管全身泥濘、在濕滑草叢中步履維艱，這群台韓明星依然展現超高敬業度與幽默感。雨勢稍歇時，李濬榮還不忘對著山林大喊「顯伯公謝謝你」，感謝這場雨帶來的消暑感，苦中作樂的互動讓這段挑戰增添不少笑點。

細細山路小隊在山中遇到颱風級暴雨。（客家電視台提供）

《細細山路私密達》2月8日晚間8點在客家電視、晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+（plus）、LINE TV播出；2月28日起晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台接力播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法