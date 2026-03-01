自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

李濬榮「求雨」竟成真？挑戰古道遇瞬降豪雨 歐巴看傻：在韓國是颱風等級

〔記者傅茗渝／台北報導〕全新跨國實境綜藝《細細山路私密達》近期掀起熱烈討論，由金鐘主持彭小刀、百萬網紅肌肉山山，攜手南韓大咖金荷娜、南優賢、李濬榮組成「五人小隊」。原以為是溫馨的古道散策，沒想到最新一集挑戰苗栗「出關古道」時，團隊竟遇上極端氣候大考驗，讓歐巴們當場崩潰。

李濬榮（中）、南優賢（右）、小刀（左）三人一邊健行一邊聊天。（客家電視台提供）李濬榮（中）、南優賢（右）、小刀（左）三人一邊健行一邊聊天。（客家電視台提供）

在最新一集中，小隊挑戰難度極高的「出關古道」，除了應付連綿不斷的硬派上坡，還得忍受35度高溫與60%濕度的悶熱「桑拿房」體感。體力迅速流失的成員們才剛起步就面臨極限。

有趣的是，演員李濬榮先前才幽默對著顯伯公祈求「下點雨吧」，沒想到台灣山區真的「顯靈」，瞬間從烈日曝曬轉為滂沱大雨。強烈反差讓眾人手忙腳亂，南優賢看著濕透的鞋子忍不住苦笑直喊「不開心」，更震驚表示：「在韓國如果下這種雨，幾乎就是颱風等級了！」

李濬榮（右）對沿途遇到的昆蟲植物都充滿好奇心。（客家電視台提供）李濬榮（右）對沿途遇到的昆蟲植物都充滿好奇心。（客家電視台提供）

儘管全身泥濘、在濕滑草叢中步履維艱，這群台韓明星依然展現超高敬業度與幽默感。雨勢稍歇時，李濬榮還不忘對著山林大喊「顯伯公謝謝你」，感謝這場雨帶來的消暑感，苦中作樂的互動讓這段挑戰增添不少笑點。

細細山路小隊在山中遇到颱風級暴雨。（客家電視台提供）細細山路小隊在山中遇到颱風級暴雨。（客家電視台提供）

《細細山路私密達》2月8日晚間8點在客家電視、晚間9點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+（plus）、LINE TV播出；2月28日起晚間6點在三立國際台、晚間10點在三立綜合台接力播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中