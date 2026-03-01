自由電子報
娛樂 最新消息

預言「美不敢打伊朗」又翻車 名嘴狂電郭正亮

伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，美國密蘇里州聖路易民眾上街歡慶，圖中持川普肖像慶祝的女子，為1996年以學生身分來到美國取得政治庇護的賈利利（Pegah Jalili）。（美聯社）伊朗最高領袖哈米尼遭斬首，美國密蘇里州聖路易民眾上街歡慶，圖中持川普肖像慶祝的女子，為1996年以學生身分來到美國取得政治庇護的賈利利（Pegah Jalili）。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國、以色列2月28日空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已被確認身亡，全球各地都可以看到伊朗裔民眾上街歡呼，也有許多支持伊朗民權的活動人士一起同樂，不少人都拿著美國國旗、川普肖像。

前立委郭正亮過去「美國不敢打伊朗」言論也再被網友翻出遭譏笑「又翻車了」，稍早資深媒體人、電視名嘴王瑞德在臉書發文表示：「光頭亮成為台灣蔣幹專講幹話！民進黨唯一要檢討的是：過去你怎麼會讓這種和林國慶同等級的咖當不分區立委？真丟臉！」

從多家外媒照片可以看到，居住在美國密蘇里州聖路易的52歲伊朗裔女子賈利利（Pegah Jalili），是在1996年以學生身分來到美國取得政治庇護，她在美、以出手之後，和當地伊朗社群展開了慶祝遊行。

民進黨中國部提醒，這類一再失準的言論恐怕不是單純失誤，而是配合中共的跨境資訊戰，引用名嘴言論包裝成「台灣內部聲音」，塑造反智的社會，一錯再錯不是「笨」，而是「壞」。

資安人士則指出，這批名嘴各自肩負不同責任，有人設定議題、有人做成敘事，有人以「前綠營」身分背書，協力媒體則負責將這些敘事轉化成為真議題。以委內瑞拉事件為例，多位名嘴長期在特定集團政論節目斷言「美國不敢打」、「委國戰力強、美軍會吃鱉」，一夕之間集體翻車，還被網友戲稱為「中天11傻」。

