44歲張棟樑現在變這樣 突喊「我是烏龜」淚崩投降了

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌王子張棟樑昨晚在澳門開唱，迎來「第21個故事」巡演最終章，去年他在高流3度淚崩哭太慘，這次開唱先跟歌迷相約「一滴眼淚都不掉」，沒想到在安可曲《當你孤單時你會想起誰》還是失守，忍不住自嘲：「我是烏龜！我是烏龜！算了，都忍到了最後一首。」再次淚灑舞台。

張棟樑笑稱自己是「紅包」。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

44歲的張棟樑看來凍齡依舊，「第21個故事」巡演橫跨兩年多，轉眼已邁入出道23年，澳門站不僅為巡演畫下句點，也成為他出道以來首次在澳門開唱的重要里程碑。適逢年節期間與歌迷「大團圓」，對他而言更別具意義。

張棟樑在澳門舉辦「第21個故事」巡演。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

張棟樑在演唱會重現《北極星的眼淚》、《寂寞邊界》、《當你孤單時你會想起誰》等經典情歌，更特別準備新年限定版歌單送給澳門歌迷。而在城市限定曲中選唱古巨基的《歡樂今宵》，還應景演唱許冠傑粵語版本的《財神到》，現場年味十足。

張棟樑選唱應景的新年歌曲。（張棟樑第二十一個故事巡演官方提供）

配合新春氛圍，他的舞台造型也以紅色系為主軸，最後一套「喜氣紅」全身造型驚艷全場。他笑說：「平時很少穿這麼紅，就把自己當紅包送給大家！」

除了歡樂的應景歌曲，張棟樑還選唱了自己的粵語作品《集體孤獨》，並在點唱環節驚喜加碼，連飆《終身美麗》、《處處吻》以及林憶蓮的《失蹤》。

