娛樂 電影

衛武營、小巨蛋出自他手！已故大師徐亞英紀錄片 遺孀感性發聲「他的心願」

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》徐亞英是國際知名的建築聲學大師，享壽89歲。（牽猴子提供）《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》徐亞英是國際知名的建築聲學大師，享壽89歲。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》前天（27日）在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦首映會，帶領觀眾走進已故國際建築聲學大師徐亞英的世界，見證他如何在全球殿堂級場館中，調校出屬於城市與時代的聲音，在他主導聲學設計的場館就屬高雄衛武營國家藝術文化中心為生命後期「最滿意」的作品，而他的紀錄片也在這展開，別具意義。

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》徐亞英望著整個場館的身影，已成追憶。（牽猴子提供）《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》徐亞英望著整個場館的身影，已成追憶。（牽猴子提供）

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》。（牽猴子提供）《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》。（牽猴子提供）

徐亞英遺孀徐安娜與孫女徐麥粒以及衛武營藝術總監簡文彬 、 大提琴家張正傑當天皆到場，徐安娜在活動上感性地說：「這麼多機會做了很多的工程，這也是他（徐亞英）的心願。」致詞完畢全場也響起不絕於耳的掌聲，彷彿在向徐亞英致意。

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》重返高雄衛武營舉行首映會。（牽猴子提供）《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》重返高雄衛武營舉行首映會。（牽猴子提供）

徐亞英老婆徐安娜出席《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》放映，感性發聲。（牽猴子提供）徐亞英老婆徐安娜出席《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》放映，感性發聲。（牽猴子提供）

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》由導演楊守義歷時多年拍攝，提到徐亞英不只是研究「聲音」的工程師，而是帶領人們重新「聽見」世界的人。徐亞英生前總說：「聲音不是科技的附屬品，而是人類感知世界的方式。」導演楊守義也提到徐亞英對於自己作品的熱衷程度：「徐亞英老師曾經看著自己的建築，一直往後退一直往後退，最後被一輛私人的車直接撞過去，老婆當時也是很擔心，還好最後化險為夷。」

徐安娜與親友都現身力挺《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》。（牽猴子提供）徐安娜與親友都現身力挺《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》。（牽猴子提供）

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》記錄建築聲學家的職涯軌跡。（牽猴子提供）《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》記錄建築聲學家的職涯軌跡。（牽猴子提供）

值得一提的是，當紀錄片在這座「會呼吸的音樂廳」中放映，彷彿讓徐亞英的人生與建築理念在空間裡再次共鳴，導演楊守義也在現場分享，許多人乍看「建築聲學」以為題材很硬，但其實電影有溫度、有知識也有情感；走進戲院，觀眾就能更直觀地理解什麼是「擴散」、什麼是「殘響」，將看似不可變的公式轉化為各種空間尺度都能成立的聲音解方，甚至讓一處場域成為帶動地方的文化節點；他更邀請觀眾成為「擴散人」，一起把徐亞英生命留下的美好殘響持續傳遞出去。同時，楊守義也特別感謝本片音樂製作的關鍵夥伴到場，並分享本片聲音製作在歐洲完成，讓影片的聲音層次得以更完整呈現。

導演楊守義出席《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》首映，追思徐亞英。（牽猴子提供）導演楊守義出席《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》首映，追思徐亞英。（牽猴子提供）

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》衛武營藝術總監簡文彬。（牽猴子提供）《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》衛武營藝術總監簡文彬。（牽猴子提供）

大提琴家張正傑現身力挺《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》首映。（牽猴子提供）大提琴家張正傑現身力挺《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》首映。（牽猴子提供）

《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》紀錄的不僅是一位建築聲學家的職涯軌跡，更是一場橫跨半世紀、穿越歐亞大陸的聲音旅程。徐亞英1934年生於天津，畢業於清華大學建築系，早年師承梁思成，1957年赴法國深造，自此展開他與世界頂尖建築團隊合作的國際人生，他參與或主導聲學設計的場館遍及全球，包括法國巴黎音樂城、羅浮宮金字塔音樂廳、日內瓦湖濱音樂廳、波爾多大劇院整修，以及亞洲多座指標性場館；在台灣，臺北小巨蛋、高雄流行音樂中心等，都在他的專業調整下如虎添翼，近年更參與衛武營國家藝術文化中心等重要文化建設，為台灣聲學工程立下關鍵里程碑。《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》3月13日一起聽見建築的聲音，募資持續進行中。

