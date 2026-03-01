自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美伊開戰震撼中東！愛莉莎莎「杜拜剛買5房產」 網虧：何時買中國

〔娛樂頻道／台北報導〕美以伊戰火波及阿拉伯聯合大公國，杜拜機場、飯店遭襲擊，杜拜、阿布達比國際機場皆已關閉。戰火消息震撼國際之際，台灣社群卻意外歪樓，將焦點轉向網紅愛莉莎莎的海外置產經歷，掀起熱烈討論。

愛莉莎莎近年積極分享海外投資布局，2024年公開在泰國置產，沒想到隔年泰國與柬埔寨因邊界劃分問題爆發爭議衝突；她2025年宣布在杜拜買房，一口氣買下5間房產。她曾透露當地購屋僅需先支付約10％至15％的頭期款，未來再轉手出售，獲利空間相當可觀。頻頻出手投資不動產，也讓網友普遍認為她早已展現「富婆級」的財力實力。

愛莉莎莎在杜拜置產。（翻攝自IG）愛莉莎莎在杜拜置產。（翻攝自IG）

如今中東情勢驟變，伊朗向海灣國家發動飛彈報復，杜拜更首度傳出遭戰火波及的消息。巧合的時間點讓不少網友翻出她過往的置產影片與新聞，直呼「命中率也太高」，虧她「買哪裡、哪裡就出事」。

相關貼文在Threads、社群平台迅速擴散，有網友直言：「好好笑，愛莉莎莎根本房產界巴逆逆。」也有人補刀表示：「看到杜拜被波及，第一個念頭就是想到她」、「我還特地去查她現在人是不是在杜拜。」另外，還有一派網友調侃留言，「誰來推薦她去研究一下中國房地產？」、「拜託精準一點，請她對北京的房子產生興趣。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中