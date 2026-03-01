美伊開戰震撼中東！愛莉莎莎「杜拜剛買5房產」 網虧：何時買中國

〔娛樂頻道／台北報導〕美以伊戰火波及阿拉伯聯合大公國，杜拜機場、飯店遭襲擊，杜拜、阿布達比國際機場皆已關閉。戰火消息震撼國際之際，台灣社群卻意外歪樓，將焦點轉向網紅愛莉莎莎的海外置產經歷，掀起熱烈討論。

愛莉莎莎近年積極分享海外投資布局，2024年公開在泰國置產，沒想到隔年泰國與柬埔寨因邊界劃分問題爆發爭議衝突；她2025年宣布在杜拜買房，一口氣買下5間房產。她曾透露當地購屋僅需先支付約10％至15％的頭期款，未來再轉手出售，獲利空間相當可觀。頻頻出手投資不動產，也讓網友普遍認為她早已展現「富婆級」的財力實力。

請繼續往下閱讀...

愛莉莎莎在杜拜置產。（翻攝自IG）

如今中東情勢驟變，伊朗向海灣國家發動飛彈報復，杜拜更首度傳出遭戰火波及的消息。巧合的時間點讓不少網友翻出她過往的置產影片與新聞，直呼「命中率也太高」，虧她「買哪裡、哪裡就出事」。

相關貼文在Threads、社群平台迅速擴散，有網友直言：「好好笑，愛莉莎莎根本房產界巴逆逆。」也有人補刀表示：「看到杜拜被波及，第一個念頭就是想到她」、「我還特地去查她現在人是不是在杜拜。」另外，還有一派網友調侃留言，「誰來推薦她去研究一下中國房地產？」、「拜託精準一點，請她對北京的房子產生興趣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法