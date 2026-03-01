自由電子報
娛樂 電影

影迷注意！光年老闆開講座 揭《東京教父》修復版在台秘辛

光年映畫總監House將出席講座。（海鵬提供）光年映畫總監House將出席講座。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「中山73影視藝文空間」在今年3月策劃兩大主題單元「尋找人生旅伴」與「靜默的真相—石川慶電影展」，更同步推出多部國際話題新作，其中入圍奧斯卡最佳動畫片的《再見未來男孩》，以及橫掃金球獎、入圍奧斯卡四項大獎的《這不只是個間諜故事》，成為本月最受矚目的焦點作品。

日本大師今敏經典《東京教父：4K數位修復版》。（海鵬提供）日本大師今敏經典《東京教父：4K數位修復版》。（海鵬提供）

《再見未來男孩》。（海鵬提供）《再見未來男孩》。（海鵬提供）

臺中市影視發展基金會延續推廣影視教育的初衷，搭配經典動畫《東京教父：4K數位修復版》放映，特別邀請「光年映畫」總監王鴻碩於3月7日（六）16:00舉辦講座「看片之外，修復版電影怎麼把它送進來：電影片商的選片哲學與生存術」，揭開修復版電影來台放映背後的選片策略與產業現實。講座免費參加，詳情請見中山73臉書專頁。

《極限長征》。（海鵬提供）《極限長征》。（海鵬提供）

《全力奔跑》。（海鵬提供）《全力奔跑》。（海鵬提供）

《那個男人》。（海鵬提供）《那個男人》。（海鵬提供）

「首輪藝術電影」帶來三部風格迥異的作品，均為不可錯過的超強好片：《再見未來男孩》以動畫結合科幻元素，描繪女孩與神祕男孩的冒險旅程，在奇幻敘事中回望環境議題與人類未來，情感濃度直逼《再見機器人》。作品入圍本屆奧斯卡最佳動畫片，被譽為近年最動人的動畫之一。由巴西導演小克雷伯．曼東沙執導，《這不只是個間諜故事》講述一名科技人員因觸怒權勢遭追殺，逃回故鄉卻陷入更荒誕的現實漩渦。在嘉年華狂歡背景下，社會秩序與政治權力逐漸崩解。影片甫奪金球獎最佳外語片與最佳男主角，並入圍奧斯卡最佳影片、最佳男主角、最佳國際電影與最佳選角等四項大獎，被視為本屆奪獎熱門。此外，改編暢銷小說的《門對門移動書店》以閱讀串連人心，在德國創下突破2億台幣票房佳績，展現文字與電影交會的療癒力量。

《門對門移動書店》。（海鵬提供）《門對門移動書店》。（海鵬提供）

《這不只是個間諜故事》。（海鵬提供）《這不只是個間諜故事》。（海鵬提供）

「中山73」三月份兩大焦點單元首推「尋找人生旅伴」主題，以同行與守望為核心，選映四部關於陪伴與逆境成長的作品。《鹽路上有你》描寫一對夫妻踏上630英里徒步之旅，在風雨中相互扶持；《承諾大海的老師》刻畫戰時偏鄉教師為孩子守護希望的故事；由馬克．華伯格主演的《極限長征》呈現越野運動員與流浪犬跨越國界的動人情誼；韓國電影《全力奔跑》則透過馬拉松競賽探索自我超越。四部佳片不僅是視覺的旅程，更是心靈的共鳴，引導觀眾思考誰才是自己生命中不可或缺的旅伴。

《群山淡景》。（海鵬提供）《群山淡景》。（海鵬提供）

《鹽路上有你》。（海鵬提供）《鹽路上有你》。（海鵬提供）

另一焦點主題「靜默的真相—石川慶電影展」，則選映日本導演石川慶三部改編自文學作品的電影，展現其細膩深沉的敘事風格：《群山淡景》改編自諾貝爾文學獎得主 石黑一雄 的同名處女作，藉由一名寡居女性，回眸戰後長崎重建的前塵往事。《那個男人》改編自 平野啟一郎 的同名小說，描述一名律師發現一名死去男子生前冒用他人姓名與人生的奇情故事。《蜜蜂與遠雷》更改編自 恩田陸 獲得「直木賞」、「本屋大賞」雙料冠軍的小說，藉由四位鋼琴大賽的音樂家，一探天才和凡人在追逐藝術過程中的孤獨與壯烈。三部作品共同展現文學與影像交會的深度與力量。

《冰雪壞皇后》。（海鵬提供）《冰雪壞皇后》。（海鵬提供）

近年來修復版電影在台灣影市蔚為風潮，但背後的版權談判、選片考量與行銷壓力卻鮮為人知。台中市影視發展基金會特別邀請曾發行日本動畫大師金敏系列經典、奧斯卡最佳動畫片《喵的奇幻漂流》以及金馬獎最佳新演員《左撇子女孩》等優秀作品的總監王鴻碩蒞臨演講，分享片商第一線操盤手如何從浩瀚影史中，挑選具有市場潛力的經典，並在數位時代如何經營藝術電影品牌，從影像美學到產業實務，讓觀眾理解一部經典電影如何走進戲院。三月份「WOW！動畫」單元，除放映《東京教父：4K數位修復版》，亦選映適合闔家欣賞的改編自安徒生經典童話《冰雪壞皇后》，兩部動畫片皆開放免費索票入場。

