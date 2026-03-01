伊能靜「暴瘦剩43公斤」臉超垮！親曝減肥半年驚人代價

〔娛樂頻道／台北報導〕被封為「凍齡代表」的伊能靜已經57歲，私下其實為了維持狀態付出不少代價，她近日分享過去極端減重的慘痛經驗，坦言曾連續半年嘗試生酮飲食，體重一度降到43公斤，卻換來臉部凹陷、氣色憔悴，甚至身體虛弱，最後被鏡子裡的自己嚇到，趕緊喊停。

伊能靜自己做了一組照片賀年。（翻攝自微博）

伊能靜回憶當時嚴格執行生酮飲食，每天空腹喝油、幾乎完全戒斷碳水化合物，還會使用尿酮試紙監測身體狀況，甚至曾連續3天只吃少量地瓜。雖然瘦得很快、身形纖細，但臉部膠原蛋白流失明顯，「臉都垮了」，整個人顯得無力又沒精神。她直言：「戒碳水不是最好的方法，戒糖才是。」也認為長期完全不吃碳水，反而可能讓代謝失衡。

伊能靜（左）和兒子小哈利合照，容貌宛如姊弟。（翻攝自微博）

經歷那段時間後，伊能靜調整為更均衡、可長久維持的生活方式。她透露，現在仍會控制糖分攝取，但不再走極端路線，每天仍吃少量白飯，最多半碗，也允許自己偶爾享用低糖甜點；若晚上嘴饞，便親手做薑汁黑糖豆漿解饞。她笑說，到了這個年紀，「保留一點肉感反而更年輕」。

除了飲食，她也注重生活作息與運動，固定進行皮拉提斯、力求晚上11點前入睡，每天補充約2000至3000毫升水分，並盡量避免冰飲與加工食品。就連照顧愛犬Miu miu，她也會刻意避開鹹食。

