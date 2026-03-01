自由電子報
娛樂 最新消息

小玥兒轉學內幕曝光！ 汪小菲激動喊冤：不是我給她換的

汪小菲（左）與妻子馬筱梅日前產下一子「小馬寶」。（翻攝自微博）汪小菲（左）與妻子馬筱梅日前產下一子「小馬寶」。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人汪小菲與妻子馬筱梅日前迎來新生命，順利產下一子「小馬寶」，讓升格為三寶爸的汪小菲喜悅之情溢於言表，近日他透過直播分享家庭近況。不過話題也意外延燒到女兒小玥兒的就學問題，對於外界傳出她曾轉學一事，汪小菲在直播中情緒激動澄清，強調「不是我給她換的」，並透露當時甚至特地飛來台北試圖阻止，但仍未能改變結果。

事情起因於歌手品冠日前出席活動時提到，自己的兒子曾與小玥兒就讀同一班級，但後來對方已經轉學，引發網友討論。汪小菲在直播中回應相關提問時表示，女兒原本就讀的學校在台北屬於數一數二的優質學校，當初為了讓孩子順利入學，他還特地拜託朋友協助，費了不少心力才成功申請。

汪小菲指出，自己是在女兒完成轉學後才得知消息，當下立刻飛回台北處理，但最終仍無法挽回「整個過程我都不知道」，目前孩子已經在新學校就讀約兩年半。他坦言，原先的學校屬於雙語教育體系，教學內容嚴謹扎實，雖然課業負擔較重，但能學到更多知識；如今轉至社區型實驗學校後，作業量減少，著重培養自主能力，但他認為學習內容相對有限。

他也提到，如果小玥兒當初繼續就讀原校，未來銜接北京教育體系會更順利，但現在程度已有些落後，因此特別安排原學校老師到家中進行補課。

