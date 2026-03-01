自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中東戰火哈米尼身亡 杜拜遭波及台灣女星聽到導彈巨響「心有點亂」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中東戰火引起關注，美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，目前證實伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，這次戰火波及杜拜，機場停飛、五星飯店被擊中引發大火，而曾經演過成龍電影《警察故事4之簡單任務》，也和吳建豪演過《蜜桃女孩》偶像劇的台灣女星吳辰君也剛好在杜拜，她還原當下聽到飛彈巨響的恐懼，坦言心情有點亂。

前幾天吳辰君還在社群分享在杜拜享受陽光的照片，但面對戰火波及，她談到：「今天迪拜（杜拜）的傍晚，正和兒子坐在飯廳，人生第一次親耳聽見三聲巨響，伴隨著房屋震動。說不害怕，是不可能的。」

吳辰君人在杜拜，祈願一切平安。（翻攝自IG）吳辰君人在杜拜，祈願一切平安。（翻攝自IG）

吳辰君還提到：「新聞裡陸續傳來導彈的消息與不遠處的火光，一直關注中東局勢的我，想到這片土地的動盪，眼淚幾乎忍不住，卻仍只能在孩子面前裝作若無其事。一向不喜歡用卡通打發孩子時間的我，今晚卻破例讓他們開心地盯著螢幕。只希望那些彩色的畫面，能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。」

人生第一次近距離感受到戰爭的恐懼，吳辰君說：「人在杜拜，心裡有些亂，但此刻能做的只有祈禱。謝謝關心我的朋友們，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中