中東戰火哈米尼身亡 杜拜遭波及台灣女星聽到導彈巨響「心有點亂」

〔娛樂頻道／綜合報導〕中東戰火引起關注，美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，目前證實伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，這次戰火波及杜拜，機場停飛、五星飯店被擊中引發大火，而曾經演過成龍電影《警察故事4之簡單任務》，也和吳建豪演過《蜜桃女孩》偶像劇的台灣女星吳辰君也剛好在杜拜，她還原當下聽到飛彈巨響的恐懼，坦言心情有點亂。

前幾天吳辰君還在社群分享在杜拜享受陽光的照片，但面對戰火波及，她談到：「今天迪拜（杜拜）的傍晚，正和兒子坐在飯廳，人生第一次親耳聽見三聲巨響，伴隨著房屋震動。說不害怕，是不可能的。」

吳辰君人在杜拜，祈願一切平安。（翻攝自IG）

吳辰君還提到：「新聞裡陸續傳來導彈的消息與不遠處的火光，一直關注中東局勢的我，想到這片土地的動盪，眼淚幾乎忍不住，卻仍只能在孩子面前裝作若無其事。一向不喜歡用卡通打發孩子時間的我，今晚卻破例讓他們開心地盯著螢幕。只希望那些彩色的畫面，能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。」

人生第一次近距離感受到戰爭的恐懼，吳辰君說：「人在杜拜，心裡有些亂，但此刻能做的只有祈禱。謝謝關心我的朋友們，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。」

