自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不讓約定落空！梅聖旻將帶吳中純遺照徒步看遍台灣

吳中純（右起）癌逝，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝臉書）吳中純（右起）癌逝，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播吳中純上月25日因淋巴癌辭世，享年58歲，消息令許多觀眾與同業不捨。她的丈夫、前體育主播梅聖旻至今仍難掩悲痛，近日公開訃告表示，告別式將於3月21日舉行，愛妻遺體火化後將依照生前遺願採花葬方式，長眠於陽明山，回歸自然。

據《壹蘋新聞網》報導，家屬決定遵循其心願辦理花葬。梅聖旻也透露，告別式結束後，他將展開一段特別的旅程，預計花約30天時間徒步環島，並攜帶妻子的遺照同行，希望用雙腳和妻子欣賞沿途風景。

梅聖旻表示，兩人過去因工作繁忙，雖然多次約好要好好旅行，卻總是來去匆匆，難以細細體會旅途的美好，因此這次選擇徒步方式環島，就是想放慢腳步，好好感受沿途景色體力不是問題。

此外，吳中純病倒前，全家原本已規畫於2月底前往日本旅遊。儘管人事已非，梅聖旻仍決定如期出發，於2月27日帶著家人啟程前往岡山與倉敷展開6天行程。

梅聖旻也在社群平台寫下心情，「不是說好後面還有神戶馬（拉松）、法國紅酒馬拉松）、挪威看極光？沒了，沒了，都沒了！」透露出對妻子的思念。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中