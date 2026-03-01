不讓約定落空！梅聖旻將帶吳中純遺照徒步看遍台灣

吳中純（右起）癌逝，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前主播吳中純上月25日因淋巴癌辭世，享年58歲，消息令許多觀眾與同業不捨。她的丈夫、前體育主播梅聖旻至今仍難掩悲痛，近日公開訃告表示，告別式將於3月21日舉行，愛妻遺體火化後將依照生前遺願採花葬方式，長眠於陽明山，回歸自然。

據《壹蘋新聞網》報導，家屬決定遵循其心願辦理花葬。梅聖旻也透露，告別式結束後，他將展開一段特別的旅程，預計花約30天時間徒步環島，並攜帶妻子的遺照同行，希望用雙腳和妻子欣賞沿途風景。

梅聖旻表示，兩人過去因工作繁忙，雖然多次約好要好好旅行，卻總是來去匆匆，難以細細體會旅途的美好，因此這次選擇徒步方式環島，就是想放慢腳步，好好感受沿途景色，體力不是問題。

此外，吳中純病倒前，全家原本已規畫於2月底前往日本旅遊。儘管人事已非，梅聖旻仍決定如期出發，於2月27日帶著家人啟程前往岡山與倉敷展開6天行程。

梅聖旻也在社群平台寫下心情，「不是說好後面還有神戶馬（拉松）、法國紅酒馬（拉松）、挪威看極光？沒了，沒了，都沒了！」透露出對妻子的思念。

