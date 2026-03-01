金賢重罕見談家暴風波！自嘲留下陰影：現在不敢握拳拍照

韓星金賢重因《流星花園》走紅。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金賢重早年憑偶像劇《流星花園》打開知名度，一度躍升為韓流人氣男神。然而2015年爆發與前女友之間的糾紛與家暴指控，儘管後續司法判決為無罪，但仍對其演藝形象造成長遠影響。近日他登上網路節目《B級審聽會》，首度較為坦率地回顧這段往事，語氣顯得平靜，也透露如今面對爭議的心境已有轉變。

節目中金賢重談起當年訴訟過程，坦言那段時間耗費了大量心力與時間，甚至讓他的人生節奏完全被打亂。他表示，在等待判決結果的日子裡，內心充滿壓力，但如今再回頭看，反而覺得那段經歷「沒有真正得到什麼，也沒有失去什麼」，似乎已逐漸放下過去的糾葛。

請繼續往下閱讀...

提到外界對當年事件的評論，金賢重也自嘲分享一段趣事。他表示，當時因為正在拍攝動作戲作品，被部分網友調侃「入戲太深」，讓他留下陰影。如今即使只是拍照，也會刻意避免做出握拳等姿勢，擔心畫面被誤解或再次引發不必要的討論，笑說自己「現在不太敢擺出握拳姿勢」。

談及是否對過去感到後悔，他坦率表示「當然會」，但同時也認為時間無法倒流，沉溺於過往並沒有意義。他強調，比起一再回顧爭議，更重要的是如何走好未來的人生道路。對於曾經歷的風波，他如今選擇以較為淡然的態度面對，直言不必一直停留在委屈之中。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法