中國短劇演員襲胸「手環抱左右揩油」 爭議畫面流出…網暴怒衝熱搜

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國微短劇《重回被換子之前，侯府主母贏麻了》近日在串流平台熱播，卻因第28集一段綁架戲碼引爆爭議。畫面中男演員從後方制伏女演員時，一手摀嘴、另一手環抱身體，卻被網友質疑手部位置不當，甚至出現左右移動的動作，疑似「借戲揩油」，相關片段曝光後迅速在網路延燒，還衝上熱搜，網友一片痛罵。

網友傻眼吃豆腐的動作明顯，怎還會被剪入正片。（翻攝自微博）

影片流出後，不少觀眾直呼離譜，痛批：「就算是無心的，也沒必要把這種鏡頭保留下來。」也有人認為若真是拍攝失誤，後製與播出端更應把關，避免讓可能引發不適的畫面照樣上線；另有網友從畫面判斷，相關動作已超出表演必要範圍，質疑劇組在肢體設計與現場控管上失守。

這齣短劇在影音平台熱播榜「重生」主題分類中位列第五，整體熱度不低。（翻攝自微博）

該劇主打「雙重生復仇」宅鬥題材，講述出身商戶的女主角易知玉（孟璐飾）前世遭人調包親生女兒、最終家破人亡，重生回到生產當日後，與同樣重生的丈夫沈雲舟（王朝陽飾）聯手設局復仇，揭穿仇人偽善面目、奪回侯府地位與財產。作品目前在影音平台熱播榜「重生」主題分類中位列第五，整體熱度不低，卻因爭議鏡頭意外登上熱搜。

對於疑似「揩油襲胸」的畫面究竟是刻意為之還是不小心，劇方至今未正式回應；不過爭議發酵後，相關片段已悄然下架，原本的被綁橋段改為一閃而過。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

