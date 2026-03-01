自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

懇求快跟兒福聯盟解約！ 郁方點名中國信託

郁方關注惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童剴剴致死案。（資料照）郁方關注惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童剴剴致死案。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月大男童剴剴致死案引爆社會怒火，音樂人許常德日前在臉書發文公開點名兒童福利聯盟董事長林志嘉與女社工陳尚潔「卸責」、「零容忍」，更痛批「人生最惡就是無視自己對生命磨難的責任」，藝人郁方也再度槓上兒福聯盟。

猶記郁方上個月9日在臉書表示冒著風險發聲，是因骨子裡對官腔官調和腐敗權力的憤怒，她說：「兒福聯盟說他們為剴剴做了很多事，因為連500元的屍袋他們都付了，我真的要吐了！兒福你們的行為真的踩到了身為爸爸媽媽們心裡面最柔軟的那一塊，是你們激我們這些平凡小百姓們站出來為最弱勢的剴剴發聲。」

今（1）日上午，郁方再度在臉書發文表示自己身為中國信託長期愛用者，不管是開戶的帳號或者是信用卡，中國信託都是我的第一選擇，但看到新聞廣告真的很傷心，「除了社會大眾的捐款，我知道各界企業捐款也不少。」

透過發文，郁方懇請中國信託重視自己的企業品牌和形象，她呼籲：「明明台灣還有那麼多真正在做事的社福團體，好好思考是否該跟兒福分手了？千萬不要助兒福為兒虐，萬分感激，懇求中國信託快跟兒福解約吧！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中