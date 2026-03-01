自由電子報
娛樂 最新消息

台灣隊赴日迎戰經典賽 用盡全力，就對了

台灣隊捕手林家正（右起）、外野手林安可與台美混血戰將費爾柴德，昨抵達日本宮崎機場。（中職提供）台灣隊捕手林家正（右起）、外野手林安可與台美混血戰將費爾柴德，昨抵達日本宮崎機場。（中職提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經典賽台灣隊昨（28）日啟程赴日本宮崎，所有旅美好手亦報到組成完全體，台灣隊長陳傑憲透露這是很艱難旅程，要背負國人期待爭取最好成績，並霸喊3月10日不在台灣見，力拚取得預賽前2名晉級，直飛美國邁阿密參加8強賽。

今天上午，隨台灣隊前往宮崎的TVBS主播藍于洺在臉書發文表示，最近有外界寫到台灣隊被排在戶外球場，對於熱身訓練會有影響，他說：「這是一個日職長期使用的春訓場地，整體設備環境都還不錯，下雨的時候的確風雨會比其他地方更強大，但也是一個非常完善的球場，包含日本武士隊也都在這裡集訓。」

台灣隊赴日迎戰經典賽 用盡全力，就對了TVBS主播藍于洺目前人就在日本宮崎。（翻攝自藍于洺臉書）

至於台灣隊有無被看衰，藍于洺認為見仁見智，「相較於日韓等國在巨蛋比，台灣被安排在宮崎
，其實並不能去猜測這安排用意，畢竟這就是主辦單位安排，台灣隊不就是無懼任何條件跟環境，都能展現出韌性嗎？」

藍于洺堅信台灣的選手在逆境跟看衰的情況下，更能展現出強大的實力，「十二強不就是個例子嗎？中華隊旅美成員包含林昱珉、鄭宗哲、沙子宸都已經跟台灣隊會合，完整的陣容即將登場昶，的確是令人非常期待，五取二非死即生，用盡全力，就對了。」

