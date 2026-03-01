自由電子報
娛樂 最新消息

美以聯手攻擊伊朗 名嘴阮慕驊分析台股走勢

美國對伊朗發動大規模作戰行動。圖由美國中央司令部提供的影片截圖（美聯社）美國對伊朗發動大規模作戰行動。圖由美國中央司令部提供的影片截圖（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（1）日是228連假，但美股連跌2日，那斯達克指數2日跌幅2.1%，台股明（2）日周一開盤難免會受美股走弱影響，連同美國、以色列聯手攻擊伊朗的突發地緣政治風險，更增加台股明天的盤勢變數。

財經名嘴阮慕驊在臉書發文表示，台股明天周一走勢會受到以下幾點影響，包括：

1.周一台股開市前的美國期貨盤影響。如果美股期指重跌反應地緣政治風險，將加大台股壓力。
2.日、韓股市開盤情況。因時差關係，日、韓股市都早台股1小時開盤，可為台股觀察指標。
3.8:45台指期貨開盤。
4.美以伊情勢演變。此為最大變數，目前消息不明，只能靜觀其變！

阮慕驊進一步分析由於國安基金退場，官方護盤看八大官股，以及四大基金，「但因今年已大漲超過6000點，上市融資餘額增加超過460億元，短期可能壓力較重；中長資金正流向亞洲半導體股，若中東情勢能迅速穩定，台股方向仍偏多，利空修正也不見得是壞事。」

美國和以色列今聯手襲擊伊朗，伊朗隨即進行報復反擊。美軍中央司令部表示，部隊成功防禦數百次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，目前尚無美軍人員傷亡的通報，美軍設施受損程度輕微，不影響後續作戰任務。

美國總統川普（Donald Trump）清晨在一段影片中表示，美國已開始對伊朗發動「大規模作戰行動」，以防止「這個極其邪惡、激進的獨裁政權」威脅美國及其核心的國家安全利益。五角大廈將其稱為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

