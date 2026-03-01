鄭伊健夫婦街頭吃麵 蒙嘉慧幸福肥一舉動被讚明星風采

在鄭伊健（左）旁邊的蒙嘉慧身形暴脹，而且見到雙下巴。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕58歲港星鄭伊健因演出《古惑仔》系列陳浩南一角走紅成為人氣偶像，又靠著電影《風雲》事業更上一層樓，每逢舉辦演唱會，必定座無虛席，一票難求。

鄭伊健年輕時帥氣有型，到了中年，又多了一份沉穩氣度，港媒報導，雖然他一直是萬人迷，卻是緋聞絕緣體，跟太太、港星蒙嘉慧婚後甚為恩愛，更出資讓太座在日本開設房地產公司，近日在大街上吃店還被野生捕獲。

港媒報導，鄭伊健與蒙嘉慧在2013年秘婚。（香港星島日報）



日前有網友分享在香港筲箕灣一間麵店遇見了鄭伊健和蒙嘉慧夫婦，當天2人穿上黑色運動服以情侶裝現身，完全0遮掩，一坐下開始吃麵，跟普通客人無異。目擊者說：「該麵店生意很好，不只是鄭伊健夫婦，其他巨星包括周潤發、陳奕迅也經常是座上客，到該店光顧，隨時都會遇見明星。」

當天鄭伊健和蒙嘉慧一進店內就被客人認出，目擊者拍下2人近照，鄭伊健依舊保持飄逸長髮，面頰有著中年男士飽滿感，身旁蒙嘉慧身形再次暴脹，面部浮腫明顯有雙下巴，但她畢竟已52歲，淡出幕前後有丈夫疼愛，當上幸福少奶奶心寬體胖，粉絲說：「蒙嘉慧完全不用戒口節食，真正體現幸福肥啊！」

