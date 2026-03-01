自由電子報
娛樂 電視

「國光女神」感情遭背叛 男友長文道歉惹怒閨密群：骯髒的大爛人

〔記者李紹綾／台北報導〕「國光女神」Lala蘇心甯自談話性節目《國光幫幫忙》發跡，她向來以甜美臉蛋和火辣身材圈粉無數，感情動向也備受關注。她的男友Tommy前天（27日）突然在社群發長文道歉，自招交往期間與異性「不當聊天」。

蘇心甯。（翻攝自Instagram）蘇心甯。（翻攝自Instagram）

Tommy曬出多張甜蜜合照，一開頭先鋪陳深情，說在交往幾個月裡，感受到蘇心甯的善良與責任感，甚至被她慢慢治癒失去家人的傷痛。原本像偶像劇告白，下一秒卻急轉直下，他坦承：「在我們交往期間，我跟其他女生有過不當的聊天對話和互動，這是我不成熟，也是對妳極大的不尊重。我明知道妳的過去，卻對妳造成了很深的傷害，我沒有任何藉口，我做錯了。」他之後向蘇心甯道歉：「對不起，辜負了妳的信任和愛，我會深刻反省自己的行為，也願意承擔所有責任。」

蘇心甯遭男友背叛。（翻攝自Instagram）蘇心甯遭男友背叛。（翻攝自Instagram）

蘇心甯的好友成語蕎直接留言開嗆：「有確定你們只有聊天嗎？沒有更多？」親妹妹蘇珮綺則是忍無可忍，痛批：「所有骯髒的事情都沒有講清楚，很會避重就輕嘛！敢『做』要敢當啦！原本以為姐姐遇到一個好男人會珍惜她，結果是一個超級無敵骯髒的大爛人，把我最愛的人傷害到不成人形，你死一萬遍都不夠！」成語蕎再留言：「說一個謊下地獄要吞一千根針，某人不只要吞一千根針了。」

同樣也是國光女神的許薇安也為好友抱不平，她說：「如果還繼續跟其他人曖昧聊天『互動』，一開始就不該打擾別人的生活、去接近一個善良的女生。」面對排山倒海的怒火，Tommy只能再度低頭留言「對不起」、「我對她造成極大的傷害」。至於蘇心甯，她目前仍未親自發聲。

