娛樂 電視

（專題）超狂2節目稱霸春節串流平台！1韓劇全球奪冠觀看破千萬

〔記者蕭方綺／專題報導〕農曆年剛過，串流排行榜出現「雙冠王話題」，韓劇《莎拉的真偽人生》氣勢驚人，不只強勢登上台灣Netflix週榜冠軍，更一舉橫掃全球非英語節目榜；另一頭，Disney+的韓國命理實境節目《天機試煉場》同樣來勢洶洶，衝上台灣節目榜第一。題材可以天差地遠，但只要內容夠硬，就能同時稱王，也讓人看見觀眾追劇的真實選擇：不分類型，只認好內容。

▶▶Netflix

申惠善與李浚赫領銜主演的韓劇《莎拉的真偽人生》強勢奪冠，不只拿下台灣第一，還橫掃全球非英語節目榜、65 國上榜，在農曆春節期間（2/16-2/22）觀看數突破1000萬次（5940萬小時）。

申惠善在《莎拉的真偽人生》擁有不同面貌。（Netflix提供）申惠善在《莎拉的真偽人生》擁有不同面貌。（Netflix提供）

另外，台劇《百萬人推理》穩居第二，《唐宮奇案之青霧風鳴》排名第三，《葬送的芙莉蓮 第二季》跟播效應持續升溫。而《百萬人推理》同步攻進香港、泰國、馬來西亞等地，台灣原創內容的能見度持續擴散。

《莎拉的真偽人生》氣勢驚人，不只強勢登上台灣冠軍，更一舉橫掃全球非英語節目榜。（Netflix提供）《莎拉的真偽人生》氣勢驚人，不只強勢登上台灣冠軍，更一舉橫掃全球非英語節目榜。（Netflix提供）

 電影方面，《震耳欲聾》空降台灣電影榜冠軍，紀錄片《真相直擊：深入超級名模生死鬥》更拿下全球節目榜第一。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

▶▶Disney+

節目榜則是韓國命理實境《天機試煉場》衝上第一，台劇《凶宅專賣店》、韓劇《韓國製造》緊追在後。電影榜由《終極戰士：殺戮星球》奪冠，《花木蘭》、《動物方城市》穩定吸粉。

《天機試煉場》主打占卜命理生存綜藝，踩在倫理灰色地帶。（Disney+提供）《天機試煉場》主打占卜命理生存綜藝，踩在倫理灰色地帶。（Disney+提供）

▶▶Hami Video

電影榜由犯罪話題作《風林火山》強勢奪冠，《家弒服務》與《女孩》緊追在後，氣氛一部比一部壓迫，完全是給膽子夠大的觀眾準備。 戲劇榜則走史詩與追星路線，《北方謙三 水滸傳》穩坐第一，K-pop 粉絲集體報到的《Soul Beam with Stray Kids》與時代劇《豐臣兄弟！》分列二、三名。 動漫榜毫不意外由《葬送的芙莉蓮 第二季》續霸冠軍，搭配《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》與《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》，顯示「奇幻＋熱血＝最佳開工解壓包」。

《風林火山》強勢奪冠。（Hami Video提供）《風林火山》強勢奪冠。（Hami Video提供）

▶▶MyVideo

《全知讀者視角》奪冠，《榮耀：她們的法庭》緊追在後，《凌晨兩點的惡魔》、《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《長安的荔枝》全數上榜。關鍵字只有一個：刺激，但不能空洞。

《全知讀者視角》奪冠，《榮耀：她們的法庭》緊追在後。（MyVideo提供）《全知讀者視角》奪冠，《榮耀：她們的法庭》緊追在後。（MyVideo提供）

國片《我家的事》蟬連冠軍。（CATCHPLAY+提供）國片《我家的事》蟬連冠軍。（CATCHPLAY+提供）

▶▶CATCHPLAY+

溫馨國片《我家的事》蟬連冠軍，親情牌依舊是觀眾最不會退貨的選項；中國劇《女神蒙上眼》與美劇《石油天王》緊追在後。榜單中段同樣精彩，《山忌 黃衣小飛俠》、《我們與惡的距離II》展現台灣作品的長線吸引力。

