娛樂 日韓

（獨家專訪）韓國樂團KIK竟藏「10年男偶像」 禹碩自比《三國演義》是命中注定

〔記者廖俐惠／專訪〕韓國樂團「KIK」今天（28日）在台中參加浮現祭演出，與台灣樂迷同歡。3位成員鄭禹碩（韓方正名）、鄭旻赫、吳明錫接受本報專訪，鄭禹碩形容3人是《三國演義》劉備、關羽和張飛，「把各自的存在感匯聚一起讓KIK的歌曲更巨大化是我們的魅力。」

KIK的吳明錫（左起）、鄭禹碩、鄭旻赫自比「桃園三結義」。（浮現祭EMERGE FEST提供）KIK的吳明錫（左起）、鄭禹碩、鄭旻赫自比「桃園三結義」。（浮現祭EMERGE FEST提供）

KIK在2025年6月以首張迷你專輯《KIK》出道，不過3名成員對樂迷來說並不陌生，吳明錫是SURL的鼓手，鄭旻赫是Lacuna的吉他手，主唱鄭禹碩則是KIK中知名度最高的成員，因為他正是出身於CUBE娛樂的唱跳男團「PENTAGON」，3人加起來演藝資歷超過30年，被網友形容是「最老的新人男團」。

KIK的吳明錫（左起）、鄭禹碩、鄭旻赫是同齡的好朋友。（浮現祭EMERGE FEST提供）KIK的吳明錫（左起）、鄭禹碩、鄭旻赫是同齡的好朋友。（浮現祭EMERGE FEST提供）

有別於新人的青澀，吳明錫認為他們身上成熟圓滑的氣質，是KIK的魅力，「我覺得『好就是好』是我們的特色，不陷入過度的煩惱，單純向前推進，這就是KIK的音樂特色。」鄭旻赫則認為雖然他們是新人，不過有時候在音樂上能做出大膽的選擇，以老練的演出經驗打造出音樂作品，是他們吸引人的地方。

KIK現身台中浮現祭，受到樂迷歡迎。（浮現祭EMERGE FEST提供）KIK現身台中浮現祭，受到樂迷歡迎。（浮現祭EMERGE FEST提供）

不過他們為什麼會湊在一起？鄭旻赫表示：「第一次見面就知道我們互相能填補對方心裡癢癢的地方，所以立刻決定組隊了。」鄭禹碩坦言組團不是在計畫內，反而更像是種命中注定，越聊越覺得3人在音樂上的想法都很合得來且有共鳴。

KIK的主唱禹碩在PENTAGON是RAP擔當，但在KIK是主唱。（浮現祭EMERGE FEST提供）KIK的主唱禹碩在PENTAGON是RAP擔當，但在KIK是主唱。（浮現祭EMERGE FEST提供）

吳明錫也附和，或許是他們都抱著「想帶來全新氣象的野心」，所以才一拍即合，加上剛好他們都是1998年出生，年齡一樣，吳明錫認為，因為3人都站在平等的位置出發，在相互協調意見或溝通的時候都很順暢，讓他忍不住直呼：「同歲很棒！」

鄭禹碩形容3人像《三國演義》的劉備、關羽和張飛，「我認為旻赫是劉備、明錫是張飛，我是關羽。旻赫在創作的時候很會指揮、統籌，從明錫的鼓聲能夠感受到他如同張飛般的力量，我可能就是默默做事的關羽…？」

吉他手鄭旻赫帥氣十足。（浮現祭EMERGE FEST提供）吉他手鄭旻赫帥氣十足。（浮現祭EMERGE FEST提供）

鄭禹碩在台也有不少粉絲，此次從「PENTAGON」的Rap擔當，搖身一變成了「KIK」的主唱，鄭禹碩覺得所有的事物都很新鮮，「比起重複著過去做過的事情，不如邊做邊探索學習，找尋新的可能性，因為抱有熱誠所以很有趣地度過了這段時間。」被問到會不會覺得「不用跳舞很輕鬆」？鄭禹碩坦言以體力上來說差不多，「身體活動的疲勞度和疼痛雖然不多，但反而在每一首歌要集中精神投入的注意力好像更多。」

今年剛好是「PENTAGON」出道10周年，回頭看這10年，鄭禹碩認為：「我的自我認同跟以前相比好像變得更清晰，也更確實地找到方向，風格和心態也變了很多，但喜歡音樂的心和面對音樂的態度始終沒有改變。」

現場樂迷跟著吳明錫的節奏揮動雙手。（浮現祭EMERGE FEST提供）現場樂迷跟著吳明錫的節奏揮動雙手。（浮現祭EMERGE FEST提供）

去年他們曾經在高雄流行音樂中心海風廣場演出演出，吳明錫感受到台灣人對音樂都很開放，對於文化也非常感興趣，稱台灣真的非常熱情和帥氣，並告白「我愛拍謝少年哥哥們」。鄭禹碩則因為台灣樂迷的熱情迎接，讓他打從心底被感動，確切感受到高雄的熱情，表演時現場的自由氣氛讓人印象很深刻，坦言很喜歡落日飛車。

鄭旻赫欣賞溫蒂漫步、I Mean Us，希望未來不管是在海內外，都能夠過音樂帶給許多人正面影響，成為被許多人記住的團體。吳明錫也說，雖然一開始只是以企劃樂團的形式出發，現在更期待未來能正式地走向全世界，「無限的成功是我的目標」。

點圖放大body

