特映會全場啜泣！田秋堇現身揭林宅血案 華視霸氣宣布：影片公益無償授權

監察委員田秋堇林宅血案訪談搬上大螢幕。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視新媒體節目《我想問的是…》近日推出林宅血案深度訪談特輯，邀請到46年前的第一位目擊者、現任監察委員田秋堇，進行長達兩小時的直球對談。這部影片在網路平台一上線便展現驚人的渲染力，短短一天內衝破60萬次觀看，目前已累積近百萬點閱，無數網友留言感嘆：「這是一段邊哭邊看完的歷史。」

林宅血案目擊者田秋堇心碎自白228特映全場啜泣。（華視提供）

面對如此龐大的社會迴響，華視特別選在今228紀念日舉辦特映會，讓觀眾在大銀幕前共同面對歷史的重量。現場氣氛凝重，田秋堇在分享時動情坦言，自己至今仍不敢重看錄製的影像，自嘲「一打開只看了兩句，就像被火燙到一樣」，那種伴隨46年的心理創傷至今依舊滾燙。

除了當事人的真摯自白，百萬網紅「志棋七七」創辦人張志棋也受邀出席。他感性表示，當初創立頻道就是因為發現現實與課本的落差，並形容自己如同農夫般耕耘歷史真相的種子，誠摯推薦這部影片是理解「自己是誰」的重要關鍵。

左起華視總經理劉昌德、監察委員田秋堇、節目主持人陳信聰。（華視提供）

華視總經理劉昌德更在現場宣布為了實踐公共媒體的轉型正義責任，這部極具意義的影片版權將「無償授權」給各單位進行公益使用。現場除了有被歷史震撼的資深觀眾，更有不少高中生到場觀影，展現年輕世代對社會議題的關注，讓這場228特映會不僅是回顧過去，更像是一場跨越世代的記憶接力。

