（現場直擊）台北101亮了！二二八「5大暖心金句」浮現信義區

台北101今為228紀念日點燈。（記者林欣穎攝）台北101今為228紀念日點燈。（記者林欣穎攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今（28）日正值二二八和平紀念日，台北地標台北101於晚間正式亮起紀念燈號。隨著夜幕低垂，建築外牆逐一浮現「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」等字樣，吸引不少民眾駐足圍觀。這是台北101董事長賈永婕上任後，首度針對二二八紀念日發起的點燈行動，旨在向歷史致敬，並傳遞團結與希望。

今逢228紀念日，盼大眾知悉歷史，共同走向自由、民主的台灣。（記者林欣穎攝）今逢228紀念日，盼大眾知悉歷史，共同走向自由、民主的台灣。（記者林欣穎攝）

台北101董事長賈永婕在點燈前夕感性表示，真正的勇氣並非對立，而是願意誠實地面對歷史並互相理解。她認為歷史的傷痛不應成為撕裂彼此的遺憾，而應轉化為守護今日自由民主的力量。為了實踐這份理念，她更宣布捐出新台幣22萬8千元給慈林教育基金會，期盼透過實際行動支持民主教育與公民素養的深耕。

台北101過去多次在重大國際事件或公共議題中點燈，此次選在二二八前夕以「HOPE & LOVE」為主軸，獲得網友熱烈迴響。現場畫面顯示，台北101外牆透過中英文並列的方式「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」、「自由 民主 台灣」、「團結前行」、「HOPE & LOVE」，透過指標性地標的影響力，攜手朝向更團結的未來前行。

