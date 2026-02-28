才自爆回大馬過年吃太多衣服穿不下 女歌手一轉身全場驚豔

黃瑋昕來台舉辦音樂會，也給粉絲很多驚喜。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手「Haezee」黃瑋昕，春節期間回大馬過年，自爆不斷享用美食，幾乎沒有餓過，年後來台北辦音樂會，笑說：「直到回台落地那一刻才覺得不行了，衣服穿不下了，希望大家將就一點，放過我，哈哈！」



黃瑋昕在音樂會上露出美背，全場驚豔。（索尼音樂提供）

儘管說自己衣服穿不下，但黃瑋昕在音樂會上一轉身還是讓全場驚艷，裸露美背展現美好曲線，歌迷直呼：「好美！」她獻唱創作專輯《UNLOCKED》中的歌曲，事前還先在社群和歌迷互動，問大家想聽什麼歌曲，最後精選出5首歌，演唱到《懂事得可以》時，她特別準備不同於專輯的不插電Acoustic版本送給粉絲，全場歌迷都跟著她合唱。

請繼續往下閱讀...

黃瑋昕還給歌迷驚喜，邀請全場粉絲和她一起入鏡拍攝深受歌迷喜愛的《猜不透愛你的理由》MV，共同留下最珍貴的紀念，她還一一送給粉絲她親手寫的卡片和粉色玫瑰，傳遞浪漫，另外演唱《OST》時，她說希望透過這首歌曲提醒每個人都可以譜寫屬於自己的主題曲，「就算沒有掌聲，我也會為你點亮一盞燈。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法