自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才自爆回大馬過年吃太多衣服穿不下 女歌手一轉身全場驚豔

黃瑋昕來台舉辦音樂會，也給粉絲很多驚喜。（索尼音樂提供）黃瑋昕來台舉辦音樂會，也給粉絲很多驚喜。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手「Haezee」黃瑋昕，春節期間回大馬過年，自爆不斷享用美食，幾乎沒有餓過，年後來台北辦音樂會，笑說：「直到回台落地那一刻才覺得不行了，衣服穿不下了，希望大家將就一點，放過我，哈哈！」

黃瑋昕在音樂會上露出美背，全場驚豔。（索尼音樂提供）黃瑋昕在音樂會上露出美背，全場驚豔。（索尼音樂提供）

儘管說自己衣服穿不下，但黃瑋昕在音樂會上一轉身還是讓全場驚艷，裸露美背展現美好曲線，歌迷直呼：「好美！」她獻唱創作專輯《UNLOCKED》中的歌曲，事前還先在社群和歌迷互動，問大家想聽什麼歌曲，最後精選出5首歌，演唱到《懂事得可以》時，她特別準備不同於專輯的不插電Acoustic版本送給粉絲，全場歌迷都跟著她合唱。

黃瑋昕還給歌迷驚喜，邀請全場粉絲和她一起入鏡拍攝深受歌迷喜愛的《猜不透愛你的理由》MV，共同留下最珍貴的紀念，她還一一送給粉絲她親手寫的卡片和粉色玫瑰，傳遞浪漫，另外演唱《OST》時，她說希望透過這首歌曲提醒每個人都可以譜寫屬於自己的主題曲，「就算沒有掌聲，我也會為你點亮一盞燈。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中