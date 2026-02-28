王瞳26年前嫩照曝光！ 親揭與Makiyo革命情感：手機號碼我還背著

王瞳靠頭Makiyo，26年姐妹情沒斷。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳昨（27日）在Instagram分享與Makiyo的聚餐合照，還加碼翻出當年嫩照，兩人親暱靠頭，臉上滿滿的膠原蛋白，當時王瞳才14歲、剛出道，Makiyo17歲，兩人一起演出華視八點檔《女生向前走》。

王瞳分享《女生向前走》的劇照。（翻攝自臉書）

這部2000年的戲，媽媽由劉雪華飾演，三姊妹則是王瞳、蕭淑慎和Makiyo。當年收視長紅，感情線還牽出李李仁、劉至翰、王耀慶等人。

王瞳也曬出一張大合照，上排還是二字頭的李李仁、劉至翰與王耀慶，下排三姊妹依偎著媽媽劉雪華。畫面裡還有已故的龍劭華比著大拇指，笑得豪爽，直接一波回憶殺。

說到交情，王瞳坦言戲散後各自忙碌，「她跟小S她們就走得比較近了，我也開始一直在拍戲，有各自的生活圈」，但革命情感沒有斷。她笑說：「以前沒有智慧型手機，一直到現在，她的手機號碼我都還背著腦袋裡」。

更暖的是，14歲那年王瞳還在念書，從台南北上拍戲，人生地不熟。大她2歲的Makiyo直接把她當妹妹，更要她到自己家住，Ma媽媽更是神隊友，「Ma媽媽（阿姨）把我當女兒一樣照顧」，這份恩情，王瞳至今感念。

這26年，王瞳走過喪夫之痛，Makiyo成為單親媽媽；一個在戲劇裡跌跌撞撞成長，一個在人生裡歷經風浪。

