娛樂 最新消息

張秀卿《辣妹駕到》、余秀娟抖音神曲都「他」寫的 原創人宣布喜事

廖偉志（右）曾幫張秀卿打造熱門歌曲《辣妹駕到》。（百福銓盛娛樂提供）廖偉志（右）曾幫張秀卿打造熱門歌曲《辣妹駕到》。（百福銓盛娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕製作人也是創作歌手廖偉志曾幫金曲台語歌后張秀卿寫過《辣妹駕到》，讓她繼《車站》後再創高峰，另外他也曾幫余秀娟寫過抖音神曲《我該如何忘了你》，上線3個月即創下1.35億播放量，現在廖偉志宣布好消息，3月8日將舉行個人作品演唱會，屆時也會邀余秀娟等多位歌手助陣演出。

廖偉志（右）和余秀娟（左）去廟裡拜拜祈福。（百福銓盛娛樂提供）廖偉志（右）和余秀娟（左）去廟裡拜拜祈福。（百福銓盛娛樂提供）

除了要舉辦個人作品演唱會，另外廖偉志也談到，2026年起要將原本的百福娛樂將正式更名為百福銓盛娛樂，透露農曆春節期間，他前往東華聖宮拜拜，也在神明見證下確認「百福銓盛娛樂」的新名稱，笑說：「神明也贊成我轉往國語發展。」

廖偉志將舉辦個人作品演唱會。（百福銓盛娛樂提供）廖偉志將舉辦個人作品演唱會。（百福銓盛娛樂提供）

這次廖偉志要開唱，座位已滿，其實無需再對外宣傳售票，但他開心說：「為自己創立的百福娛樂交出一張成績單。」他也希望重心將轉向他最擅長的國語音樂領域，持續為華語樂壇注入新能量。過去他為翁立友與林姍創作《送你送到這》，以及喬幼、莊振凱對唱的《鬥陣》，都是長年霸榜KTV的熱門歌曲，他與學生吳秋菊合唱的台語對唱曲《永遠不分開》在抖音的播放量也同樣破億。

