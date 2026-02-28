5歲兒神回覆太狂 歐陽靖嚇到心臟差點停止

女星歐陽靖經常帶著兒子「新醬」出門旅行。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星歐陽靖經常帶著兒子「新醬」出門旅行，並將旅途體驗分享在社群平台。日前，5歲的新醬在日本旅行時語出驚人，把歐陽靖嚇壞，趕緊向兒子解釋一番。

2019年，歐陽靖與日本籍老公「RK」小菅亮輔登記結婚，同年懷孕。之後受到新冠疫情影響，歐陽靖獨自返回台灣生產，兩人此後未再見面，並於2022年簽字離婚。目前歐陽靖帶著新醬與譚艾珍定居台南。

請繼續往下閱讀...

歐陽靖帶新醬到日本旅遊，在涉谷區時新醬語出驚人，嚇壞歐陽靖。（翻攝自臉書）

這回歐陽靖帶新醬到日本旅遊，在涉谷區時隨口聊到：「你的爸爸還住在這裡喔，你會想見他嗎？」沒想到新醬竟語出驚人：「我爸爸不是死了嗎！？」這句話讓歐陽靖當場嚇了一大跳，趕緊解釋：「…沒有啦…你爸爸還活著啦…」豈料新醬接著補一句：「可是我都跟同學說我爸爸死掉了欸！」讓她哭笑不得。

歐陽靖追問：「那你想認識他嗎？」新醬則無情拒絕：「我才鼻要（不要）咧！」童言童語讓媽媽既無奈又好氣。

5歲的新醬（左）一直告訴同學自己爸爸已經死了，歐陽靖臉上掉下三條線。（翻攝自臉書）

歐陽靖解釋，因為一直沒有適合的時機切入父親話題，沒想到爸爸就被新醬「判了死刑」。她也表示，未來若新醬有興趣，一定會好好介紹父親，讓他了解。不過目前看來，新醬興趣缺缺。

歐陽靖過去曾分享，自己的父親在她11歲時離世，因此她在單親家庭長大，對父親仍保有深刻記憶，也深受影響。反觀新醬，不知道生父的名字與職業，也不清楚對方長相；而她對前夫現況同樣所知有限，只能猜測對方應該過得不錯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法