《世紀血案》爭議炸鍋 三毛舊文翻出：天下最冷血暴力

電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材。（翻攝自新台灣和平基金會）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（28）日為「228紀念日」，全台共同追思歷史上的傷痕，電影《世紀血案》再度成為熱議話題。《世紀血案》以1980年林宅血案為題材，後驚爆未經當事人林義雄同意授權即進行拍攝，消息一出，引發網路批評聲浪。劇中演員包括李千娜、夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、寇世勳、黃河、夏語心、「Junior」韓宜邦也全數發聲道歉。

《世紀血案》殺青記者會，寇世勳（中）透露導演徐琨華的祖父徐梅鄰時任警備總司令部發言人。（資料照，記者潘少棠攝）

作家楊索發文點名出品人兼編劇蘇敬軾，批評他至今仍神隱，未出面做任何說明，同時質問：「他既未出面道歉，也不交代殺青影片的後續處理方式，更不面對連拍《幻術》、《世紀血案》影射元凶為李登輝、史明的用意為何？」

作家三毛當年以林宅血案寫下文章《我們不要暴力》。（翻攝自X）

楊索也引用作家三毛當年以林宅血案所寫的文章《我們不要暴力》。三毛曾提到：「如果有人告訴我，他要拍一部如同林義雄先生家庭慘劇情節的影片，我一定會跟他說，這不能拍，拍了我也不會去看，甚而電檢處也應該禁演這部片子。殘殺老婦兒童的行為，是天下最最冷血的暴力。」

三毛還寫下：「我不相信有人會肯拍一部這樣的電影，我更不相信天下有父母肯將自己的骨肉送去做這種片子裡的童星，即使那是假的，如果導得逼真，演完這樣的戲，那些小孩的心靈也會殘了。」

