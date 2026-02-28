自由電子報
娛樂 最新消息

INI許豊凡是國民孫子 橋本環奈被圈粉：怎樣都可愛

許豊凡（左）、橋本環奈合作《不良醫！》。（翻攝自X）許豊凡（左）、橋本環奈合作《不良醫！》。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕橋本環奈主演的日劇《不良醫！》日前在日本舉辦見面會，劇中飾演實習醫師的偶像團體INI成員許豊凡也以特別嘉賓身分現身，橋本環奈笑稱對方是「國民孫子」，直言無論做什麼都顯得可愛。尤其是第7集對手戲增加後連工作人員都被圈粉，笑說「光是跑起來就很可愛」，現場在許豊凡登場時也接連響起「帥氣」、「可愛」的讚嘆聲。

橋本環奈主演《不良醫！》。（翻攝自X）橋本環奈主演《不良醫！》。（翻攝自X）

活動中特別設置「湖音波＆宋的煩惱解決」單元，現場有腦神經外科護理師分享夜班壓力時，橋本環奈先表達對醫護人員的敬意，再以湖音波的語氣送上「加油吧！」的鼓勵。許豊凡則表示透過拍攝過程更理解醫療人員面對的現實與負擔，認為這樣的體會讓角色詮釋更具說服力，也希望觀眾能對醫療現場多一分理解。

許豊凡是偶像團體INI的成員之一，也跨足戲劇圈演出《不良醫！》。（翻攝自X）許豊凡是偶像團體INI的成員之一，也跨足戲劇圈演出《不良醫！》。（翻攝自X）

被問到遇到煩悶時的轉換方式，兩人不約而同提到美食。許豊凡透露自己平時幾乎每天自炊，料理時能暫時抽離壓力與思緒，是讓生活回到節奏的重要方式。他也分享曾去美式賣場購買約一公斤牛肉燉煮後分成三天食用的生活小插曲，展現私下務實的一面。而第7集中他同時挑戰英語與中文台詞，表示過去較少以多語言演戲，此次在不影響劇本的情況下可稍作調整與即興反而更自在，也認為對角色塑造有更多幫助。

隨著劇情進入最終章，許豊凡表示希望透過作品讓更多人理解醫療現場的辛勞與現實。橋本則透露後續集數將逐步揭開醫院經營與角色關係的變化，「個性鮮明的角色們會和湖音波一起成長，醫院未來會走向何方……在第8話之後將逐漸揭曉，還請大家支持到最後。」《不良醫！》於friDay影音上線。

