娛樂 最新消息

KID生日「超香福利」曝光 慈妹、瑟七包圍熱舞爽翻

左起黃小柔、瑟七、慈妹、吳宗憲、KID、Toro、篠崎泫、斐棋、Vicky替KID慶生 。（綜藝玩很大提供）左起黃小柔、瑟七、慈妹、吳宗憲、KID、Toro、篠崎泫、斐棋、Vicky替KID慶生 。（綜藝玩很大提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕最新一集《綜藝玩很大》為慶祝KID生日，製作單位大手筆祭出神級待遇。KID與吳宗憲一踏入民宿便遭拉砲驚喜突擊，不僅如此，節目組更邀來Vicky、黃小柔、瑟七、篠崎泫、斐棋、慈妹化身啦啦隊獻上熱舞，超香的應援陣容讓KID樂到合不攏嘴，興奮大喊：「我出運了！」

為了寵愛壽星，本集賽制直接更名為「都聽柏昇的」，賦予KID至高無上的主導權。獲得免死金牌與選人特權的KID企圖心爆發，當場點名小隊長坤達，直指對方四週年時也拿過相同權力卻「不太會玩」，隨即霸氣宣告：「這次都聽我的，我來玩出一朵花來！」

「這次都聽我的！」KID 慶生享有特權。（綜藝玩很大提供）「這次都聽我的！」KID 慶生享有特權。（綜藝玩很大提供）

由於KID在節目中不僅能任選隊員，連賽制規則都能隨心所欲更改，這種「土皇帝」般的待遇讓前輩Vicky與黃小柔大呼受不了，當場向製作人抗議：「哪有權力那麼大的！」火藥味一觸即發。此時，同場嘉賓Toro趕緊出面緩頰，笑稱：「生日就是這樣啦！」才平息這場權力鬥爭。

《綜藝玩很大》最新一集迎來KID的生日。（綜藝玩很大提供）《綜藝玩很大》最新一集迎來KID的生日。（綜藝玩很大提供）

在進入「網美最懂拍」關卡時，原本意氣風發的KID臉色大變，驚慌失措地大喊：「是這個？那我要換人，基本上我全換掉！」面對戰局瞬息萬變，他也忍不住自嘲：「壽星有些時候不是大好，就是大壞。」尤其在隨後的擲骰子環節，緊張氛圍更讓他直呼嚇破膽。究竟這場「柏昇盛世」能否讓他笑到最後？粉絲務必鎖定本週六中視晚間10點、週日三立都會台晚間8點的播出。

