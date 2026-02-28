「初戀臉女神」提屠刀衝戰場 喊話落難將軍：我殺豬養你

田曦薇（左）、張凌赫（右）在《逐玉》先婚後愛。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張淩赫在愛奇藝古裝劇《逐玉》飾演的「謝征」原本是身分尊貴的侯爺，卻因家道中落，成了隱姓埋名的落難客，貴氣逼人的「美、強、慘」人設破碎感十足。

張凌赫在《逐玉》飾演「謝征」。（愛奇藝國際站提供）

這是張淩赫第一次在古裝劇中挑戰將軍形象，他前期需要展現隱忍、病嬌的一面，後期則要重回戰場，預告中的鎧甲裝扮，配合他英挺的身姿與細膩的戰損妝，精確地捕捉到了角色從低谷重回巔峰的心路歷程。

請繼續往下閱讀...

張淩赫在訪談中表示，「謝征」是一個在孤獨中尋找救贖的人，這個角色正好讓他有機會展現出更為硬朗且深沉的演技，「這次在劇中飾演將軍，對我來說是一次很難得的特別體驗，加上劇情也很精采，希望大家不要錯過這部男帥女美、每集都有名場面的《逐玉》。」

田曦薇在《逐玉》飾演「樊長玉」。（愛奇藝國際站提供）

「初戀臉女神」田曦薇則在劇中飾演「樊長玉」，她甩掉甜妹標籤，挑戰了跟以往截然不同的形象，樊長玉是一名果敢、堅毅的屠戶之女，她在雙親去世後獨立支撐家門，並在因緣際會下救回重傷的謝征。

樊長玉最鮮明的特點是大力少女的設定，劇中有一幕她背起張淩赫的名場面，展現了極強的反差魅力，身高190公分的張淩赫笑說：「被一個外型如此可愛的女生背起來，那種感受確實非常特別。」

田曦薇在劇中不僅直球又豪爽地對張淩赫說出「我殺豬養你啊！」甚至提著殺豬刀就上了戰場，展現了角色的生命力，女強男弱的前期互動模式，也為整部劇增添了不少生活感與趣味。

田曦薇在《逐玉》飾演「樊長玉」。（愛奇藝國際站提供）

有趣的是戲外的田曦薇因為長期健身重訓，被網友戲稱為「大力甜心」、「舉重運動員」，去年在綜藝節目《毛雪汪》中，當李雪琴被問到誰是「最甜的笑配最狠的拳」時，她秒答田曦薇，該片段播出後迅速登上熱搜，戲裡戲外的巧妙呼應，使樊長玉這個角色多了一層真實可愛的延伸感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法