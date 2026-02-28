許常德首度開金口飆唱 竟遭小歌手「毒舌淘汰」

許常德《超級冰冰Show》獻處女秀，左起陽帆、許常德、許景淳、白冰冰。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週六綜藝王牌《超級冰冰Show》開春馬到成功，由白冰冰與陽帆領軍的馬年首集收視大噴發，平均收視衝上2.56，最高點更飆至3.16，穩坐週六黃金時段冠軍。本週節目熱度持續延燒，特別邀請到兩位「教科書級別」的評審大師許景淳與許常德坐鎮，沒想到一向以犀利評論著稱的許常德，竟在節目中首度「下海」開金口，卻落得被小歌手們狠批淘汰的下場。

金曲美聲天后許景淳現場重現經典《天頂的月娘》與《海上花》，教科書等級的高音讓全場歌手直呼是「天籟天花板」。相比之下，詞曲創作大師許常德的出場則充滿笑料，他幽默表示自己只有發瘋才會唱歌，甚至與許景淳約定若兩人同台，對方必須唱得比他更糟來墊背，以此表達與歌后同台的巨大壓力。

許常德處女秀遭小評審毒舌講評，左蔡家蓁、陽帆、11歲周柏霖、9歲周祐均、許常德、許景淳、白冰冰。（民視提供）

主持人陽帆隨後補槍表示極少聽過大師演唱，這番話瞬間點燃全場鬥志，眾人齊力「搞瘋」許常德，逼得他獻出螢光幕歌唱處女秀。許常德雖當場嗆聲要讓節目後悔邀請他，但最後仍帶著歌手明亮、蔡佳麟與陳思瑋，深情演繹自己的經典創作《無字的情批》。

儘管許常德演唱誠意十足，卻在開頭沒幾句就因為不適應而NG重唱。這場難得一見的表演引發全場沸騰，原以為大家會給大師面子，沒想到由「超級孩子王」組成的評審團完全不買單。這群平均年齡不到13歲的小歌手們當場「撿到槍」，不僅有人直指他節奏太趕、音準不佳，甚至有人嚴肅表示「演唱是沒有NG重來的」，拒絕舉牌通過。

許景淳天籟驚豔全場，許常德自嘲「發瘋才唱歌」。（民視提供）

面對這群初生之犢不畏虎的「直球對決」，一向在評審席上掌握生殺大權的許常德顯得哭笑不得，只能無奈反問孩子們聽這麼仔細做什麼。這場大師被評審的罕見戲碼，也成為當晚節目最吸睛的流量密碼。

