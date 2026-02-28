自由電子報
娛樂 最新消息

金秀賢《山寨人生》傳起死回生 韓媒曝2關鍵：正面突破

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金秀賢去年3月爆發一連串爭議，儘管他聲淚俱下開記者會澄清，仍抵不過輿論撻伐，幾乎遭到韓國演藝圈全面封殺。不過近期似乎有解凍的跡象，有韓媒報導，金秀賢主演、斥資600億（約台幣13億元）打造的韓劇《山寨人生》有望在今年上半年播出。

金秀賢主演的《山寨人生》傳出有望起死回生。（Disney+提供）金秀賢主演的《山寨人生》傳出有望起死回生。（Disney+提供）

韓國媒體「The Fair」報導，Disney+考量到金秀賢事件的影響，無限期暫停《山寨人生》的播出，不然《山寨人生》早就在2025年4月就問世。不過報導引述一名消息人士的說法，透露Disney+正在安排上半年主要的內容陣容，其中也包括《山寨人生》。

金秀賢傳出有望解凍，圖為《淚之女王》劇照。（Netflix提供）金秀賢傳出有望解凍，圖為《淚之女王》劇照。（Netflix提供）

分析指出，雖然去年受到演員個人私生活爭議的影響，一度採取了中斷以及暫緩公開的決定，不過看準了金秀賢全球粉絲的強大影響力，加上如果要把作品報廢，損失慘重，不如選擇正面突破，直接公開。業界人士形容，就如同最近溫暖的天氣，被打入冷宮的金秀賢也開始漸漸回溫。3月Disney+的發表會是否會宣布《山寨人生》的回歸，令人期待。

