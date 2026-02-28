自由電子報
娛樂 最新消息

演員全道歉他卻消失？《世紀血案》出品人遭點名網怒追人

電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材。（翻攝自新台灣和平基金會）電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材。（翻攝自新台灣和平基金會）

〔記者馮亦寧／台北報導〕228紀念日原本是台灣社會共同追思的時刻，沒想到卻因一部尚未上映的電影掀起滔天巨浪！電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材，卻爆出未徵求當事人林義雄同意與授權，消息一出，網路瞬間炸鍋，批評聲浪全面延燒。

社群平台上更出現「只馬場町、天馬茶房千萬不要去」的貼文，藉由歷史場景提醒228傷痛仍在，讓整起事件情緒張力再度拉滿。網友怒轟劇組消費歷史傷痕，質疑創作底線何在。

電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材，卻爆出未徵求當事人林義雄同意與授權。（資料照，記者潘少棠攝）電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材，卻爆出未徵求當事人林義雄同意與授權。（資料照，記者潘少棠攝）

風暴擴大後，包含簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏、黃河、寇世勳、「Junior」韓宜邦、夏語心等演員陸續發聲道歉止血。導演徐琨華也終於出面說明。但最具爭議的出品人兼編劇蘇敬軾，至今仍未公開回應，被外界形容「神隱中」。

作家楊索直接發出「尋人啟事」點名蘇敬軾，質疑他既未道歉，也未說明影片後續處理方式，更未解釋連拍《幻術》、《世紀血案》影射李登輝、史明的用意。她更重話批評：「讓演員們擋子彈，對一個原本的跨國企業CEO來說，真的很不OK。」

電影《世紀血案》演員，（左起）楊小黎、例千娜、簡嫚書。（資料照，記者潘少棠攝）電影《世紀血案》演員，（左起）楊小黎、例千娜、簡嫚書。（資料照，記者潘少棠攝）

根據製片郭木盛說法，《世紀血案》血腥畫面已刪除，影片將無限期延期。不過爭議並未因此止息，反而讓背後的製片公司「費思兔」浮上檯面。名嘴溫朗東爆料，該公司老闆正是中國肯德基前主席蘇敬軾。

事實上，蘇敬軾在中國餐飲圈赫赫有名，曾被媒體封為「餐飲界孫悟空」，退休後返台投入電影創作，自任《幻術》與《世紀血案》出品人兼編劇。前作《幻術》以319槍擊案為背景，票房僅236萬元，如今新作再踩政治敏感題材，爭議全面失控。

