娛樂 最新消息

假結婚真動心！ 古裝女神獻「高甜臉頰吻」 霸氣宣示：他是我夫婿

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》一同奔赴戰場。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》一同奔赴戰場。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕古裝穿越喜劇《成何體統》在愛奇藝國際版連續霸榜3週，討論度與播放熱度雙雙走高，表現亮眼，再次點燃觀眾對古裝題材的關注，為延續這波追劇熱潮，由「古裝男神」張凌赫攜手「初戀臉女神」田曦薇主演的《逐玉》將接棒播山，亂世裡甜虐交織的劇情加上高顏值CP組合與強勁幕後班底坐鎮，預告一公開便備受期待。

預告中，甜蜜瞬間與激昂戰況交織，其中討論度最高的一幕，莫過於張凌赫與田曦薇的高甜臉頰吻，再搭上田曦薇的霸氣台詞：「他是我的夫婿，我樊長玉名正言順的男人！」以及張凌赫深情寵溺說：「無論妳說什麼，我都會答應妳的，我想陪著妳。」不僅展現兩人的超強CP感，更讓劇集聲量持續看漲。

張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》甜蜜對視。（愛奇藝國際站提供）張凌赫（右）、田曦薇在《逐玉》甜蜜對視。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》改編自同名人氣小說，由《九重紫》的導演曾慶傑與《星漢燦爛》編劇鄒越聯手打造，製作班底本身已為作品奠定質感底色，劇情圍繞屠戶之女「樊長玉」與落難侯爺「謝征」展開，一個父母雙亡卻要撐起家門的女子與身負血仇、不得不隱藏鋒芒的貴族少年，兩人在風雪中相遇，從各懷心思的假結婚開始，在亂世烽火間逐漸動了真情。《逐玉》將於3月6日在愛奇藝國際版上線播出。

