比莉74歲還泡信義區夜店 意外出現耳鳴聽不到聲音

比莉現身夜店，開心和爆炸頭民眾互動。（環球音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪辣媽，74歲的資深藝人比莉不退流行，深受年輕人喜愛，最近她去信義區知名夜店快閃，氣氛嗨爆，好多年輕人樂喊：「比莉姐活力四射超可愛！一起阿福羅火山，這個連假真的是太快樂啦！」

比莉夜店快閃，氣氛嗨爆。（環球音樂提供）

比莉開春推出全新單曲《阿福羅火山》，她現身BLAH BLAH Bar夜店引起騷動，從樓梯一路跳到舞池，帶來經典歌曲《什麼都不必說》以及最新復古舞曲《阿福羅火山》，歌詞唱著「頂著一顆爆炸頭，讓你炸到外太空」非常洗腦，現場還和頂著爆炸頭假髮的民眾熱情互動。

比莉唱新歌很洗腦，年輕人也愛。（環球音樂提供）

由於民眾太過熱情，氣氛太嗨，表演完比莉耳朵一度耳鳴聽不到聲音，她事後表示：「表演完激動的想哭，沒有想到有這麼多人來看我，而且都是年輕人，看到大家都會唱我的歌，真的非常感動，結束後很多朋友訊息我，說像我這樣的資深藝人，年輕人都這麼喜歡我，真的很難得，我也要謝謝大家，我差點沒辦法表演，因為現場擠爆，都快沒空間跳了，很感動，真的很愛大家。」

