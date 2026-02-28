自由電子報
娛樂 最新消息

艾莉絲杜拜解放火紅泳衣 背影一轉網暴動

女星艾莉絲再婚英國外交官馬培迪後定居英國。（翻攝自IG）女星艾莉絲再婚英國外交官馬培迪後定居英國。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕定居英國倫敦的女星艾莉絲，自從2017年再婚英國外交官馬培迪後，生活重心轉向家庭與事業，鮮少有火辣畫面曝光。不過這回她飛往杜拜朱美拉棕櫚島度假，一組泳裝美照瞬間讓網友暴動！

艾莉絲杜拜解放火紅泳衣。（翻攝自IG）艾莉絲杜拜解放火紅泳衣。（翻攝自IG）

艾莉絲在社群寫下：「慢下來。遠離喧囂與瑣事。此時，只有陽光。」看似走文青療癒路線，但照片卻誠意十足。只見她身穿一襲火紅連身泳衣，胸前挖空設計巧妙點綴，曲線若隱若現，大方展現自信魅力。另一張背影照更是暗藏亮點，陽光灑落在她的美背線條上，轉身瞬間更顯好身材，讓粉絲忍不住狂按愛心。

照片一曝光，留言區立刻炸開：「太辣了啦！」、「這身材根本犯規」、「女神級別！」、「老天爺太不公平！」火紅泳裝配上藍天白沙，畫面美得像精品廣告，也讓人完全忘記她早已是兩個孩子的媽。

艾莉絲炸出胸前雪乳，畫面超美。（翻攝自IG）艾莉絲炸出胸前雪乳，畫面超美。（翻攝自IG）

其實艾莉絲婚後生活相當低調，一家四口定居倫敦。她過去還自嘲已經被英國生活「同化」，包括下雨不撐傘、午餐習慣吃冷三明治，甚至笑說自己「距離沒事混Pub的生活不遠了」。如今在杜拜陽光加持下，她難得釋放性感氣場，也讓外界見識到幸福人妻依舊火辣的一面。

