陳漢典當眾讚曾莞婷比較美！Lulu媽火大開嗆：你都娶我女兒了

《明星製作公司》第六集任務為製作經典綜藝節目「躲貓貓」（TVBS提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS實境節目《明星製作公司》最新一集邀請綜藝資深前輩梁赫群擔任評審，考驗曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu、黃偉晉與風田六位明星的幕後企劃功力。沒想到「演而優則導」的夢想還沒實現，曾莞婷就先崩潰大喊要與梁赫群「絕交」，而Lulu更是當眾爆料陳漢典私下「惹毛丈母娘」的內幕。

《明星製作公司》電視獨家版邀請綜藝資深前輩梁赫群擔任評審老師。（TVBS提供）

面對六位明星提出的「經典綜藝復刻」企劃，閱歷無數的梁赫群看完簡報後，先是語帶玄機地送上一句話：「六位真的非常適合繼續待在幕前。」暗指大家的幕後之路還有得磨，讓全場陷入一陣尷尬又好笑的氣氛。

其中，曾莞婷雖然因場景調度與執行規劃最為完整，被梁赫群欽點挑戰最辛苦的「導演」職務。得知喜訊變苦差事，曾莞婷當場慘叫：「我覺得差不多可以跟他絕交了！本來以為會安排輕鬆一點的工作，沒想到給我最累的，好日子沒了！」

《明星製作公司》Lulu自爆到現在還搞不清楚誰是展榮、誰是展瑞（照片左為展榮）。（TVBS提供）

本集節目更邀來人氣YouTuber展榮、展瑞擔任嘉賓，展瑞提議陳漢典與Lulu這對新婚夫妻可以多分享私生活增加流量，Lulu卻自嘲就算穿清涼也沒人想看，曾莞婷隨即補刀：「至少老公會訂閱吧！」

Lulu吃醋走心翻舊帳，陳漢典被岳母視訊質問。（TVBS提供）

這句話瞬間勾起 Lulu 的「求生欲」，當場翻出記者會舊帳，透露陳漢典曾當著她的面大讚曾莞婷比較漂亮，氣得Lulu媽特地打視訊電話「跨海尋仇」質問陳漢典：「你都娶我女兒了，為什麼還選別人漂亮？」 讓夾在兩個女人中間的陳漢典相當無奈。

除了夫妻鬥嘴，Lulu加碼自首「認人障礙」，坦承雖然曾與展榮、展瑞合作主持節目長達一年，但直到現在還是分不清楚誰是誰。這段誠實到不行的告白，讓這對雙胞胎兄弟檔當場哭笑不得，直呼這一年來的感情都白培養了。

